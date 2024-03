Cristina Kirchner a Javier Milei: «Quiero pensar que lee lo que firma»

Cristina Kirchner subió un segundo posteo en X para responder la acusación del Presidente. En el primero dijo que pensaba que Milei era mas valiente y en segundo, la seriedad en la gestión del jefe de Estado.

Luego de que el presidente Javier Milei la responsabilizara por el aumento de su sueldo y el de sus ministros, Cristina Kirchner respondió a esa acusación a través de su cuenta de la red social X indicando: «Mejor no le digo a quien me hace acordar, con eso de echarle la culpa a una mujer». Más tarde, la expresidenta volvió a postear, señalando que el libertario debe leer lo que firma. En su posteo, la expresidenta señaló: «Lo hacía más valiente Presidente (Milei). Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? «. Y concluyó: «Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue».

Dos por uno

La última parte del posteo estuvo dirigida -aunque sin mencionarlo– al expresidente Alberto Fernández , quien, cuando se produjo el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por COVID-19, responsabilizó por eso a su propia mujer.

Dos horas más tarde del primer posteo….

Aproximadamente dos horas después del primer posteo sobre el aumento salarial de Milei y su equipo, Cristina Kirchner subió otro en el que compara el decreto que ella firmara hace 14 años (al que el líder libertario atribuye el error de haberse subido su remuneración) y el firmado el 29 de febrero pasado.

«Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron», apuntó la expresidenta.

Y agregó: «Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete».

