Correntina, oriunda de Curuzú ganó las elecciones y será alcaldesa de un pueblo de España

María Blanca Irigoyen triunfó ayer en el pequeño poblado rural de Barcenilla, provincia de Cantabria, adonde vive desde hace 20 años. Es oriunda de Curuzú y hermana del actual intendente. «No puedo explicar la emoción que siento», le dijo anoche a época, tras consagrarse.

A casi 10 mil kilómetros de distancia, cruzando un océano en medio, la correntina María Blanca Irigoyen hizo historia al ser electa ayer como la primera alcaldesa de un pequeño pueblo montañés de España, Barcenilla, en la norteña provincia de Cantabria. Allí vive desde hace 20 años, cuando se fue de su localidad natal, Curuzú Cuatiá, en busca de mejores perspectivas de vida; una mejor alternativa a los todavía vigentes impactos de la tremenda crisis argentina del 2001.

Junto a su esposo Francisco Javier Arroyo Cerro, su hijo Javier, de 12 años, y muchos de los vecinos que le dieron este amplio apoyo, María celebraba anoche el triunfo en los comicios en que se postuló por el Partido Popular (PP). «Son las 11:15 de la noche y estamos acá, afuera de la sede, con mucha gente celebrando como locos», contó a época en comunicación telefónica la flamante alcaldesa electa que en menos de un mes deberá asumir el cargo.

Sus palabras eran de pura emoción y de fondo se escuchaba al gentío cantar y celebrar el triunfo.

En Barcenilla, la correntina logró una mayoría absoluta en todo el municipio. «Impresionante el cambio de la marea azul, como nos hacemos llamar en el PP. Y lo que decíamos: ‘Despierta Cantabria’. Y así fue», indicó.

María Blanca es hermana del intendente de Curuzú, José Irigoyen, quien –según reveló ella- durante todo el día no dejó de mandar mensajes y hablar por teléfono para felicitarla. La política en la sangre también estaba en ebullición.

Ella cosechó la mitad de los votos, en tanto que los demás candidatos se repartieron el 50% restante. «Primero pasé muy mal, con muchos nervios», indicó María y explicó: «Ya gobernaba el Partido Popular en el pueblo y en el fondo yo decía que si pierdo es como defraudarle a la gente que confió en mi candidatura y que el pueblo no quería que yo esté al mando. Pero fue un triunfo de mayoría absoluta», dijo ya aliviada.

«En el momento que dieron ganadores, un grupo de mujeres del pueblo me tenía preparado un ramo de flores: ellas estaban seguras que iba a ganar. Fue impresionante», insistió.

«No puedo explicar la emoción que siento. Gané como persona… impresionante el pueblo como me apoya», sostuvo María y destacó posteriormente un caso que le quedó grabado en la emoción. «El habitante más viejo del pueblo tiene 94 años. Hace poco él me confió que sus hijos no querían que me vote, porque eran de otro partido, pero él me expresó que su voto era para mí. Le dije que no se tenía que poner en ese compromiso y me dijo no, que lo iba a hacer. Hoy vino este señor a ver el recuento de votos. No te puedes imaginar, para mí fue una gran alegría. Ese señor me conoce porque lo visito, me preocupo por él… y hoy, se le caía las lágrimas cuando me dio un abrazo por el triunfo», recordó aún emocionada.

«Ahora tengo que luchar, primero, por cumplir con mi palabra. Y se va a poder hacer muchísimas cosas porque el alcalde mayor es del mismo color político. Y encima con mayoría absoluta, ni hablar», aseguró María Blanca, ya con el traje de nueva alcaldesa, la primera en la historia del pueblo.

La vida de María Blanca: familia, vecinos, asado, chipá y empanadas.

Barcenilla es uno de los 12 pueblos de Piélagos, un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. El Municipio es gobernado por un alcalde mayor y cada pueblo tiene el suyo que se llama alcalde pedáneo, que es el representante de su pueblo ante el ayuntamiento y se elige por mayoría de votos. Así, María Blanca Irigoyen llegó ayer a ser alcaldesa.

En las últimas dos décadas logró integrarse en el pequeño poblado y en la zona en general, desarrollando su trabajo en un colegio de la zona como maestra especialista en audición y lenguaje especializada en pedagogía terapéutica.

También es conocida por su trabajo activo como catequista en la parroquia.

«Extraño a montones a Curuzú; a la gente, la familia, las juntadas, el asado», contó hace poco María al portal de noticias de Curuzú Cuatiá, www.iusnoticiascom.ar.

«A pesar de la distancia sigo muy unida a Corrientes, a Curuzú, sigo manteniendo los lazos con mis amistades y mi familia que son muy fuertes», aseguró.

Sin embargo, «aquí tengo muchos amigos con quienes comparto mis vivencias. A los argentinos nos quieren mucho por aquí. En mi casa no faltan las juntadas de asado, chipá, empanadas. Mi marido ha hecho una parrilla estilo Curuzú y es la envidia de sus amigos y es como tener a Curuzú cerca», concluyó.

