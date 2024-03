Clorox Company SA abandona la Argentina

La empresa que comercializa la clásica lavandina Ayudín vendió el 100% de las acciones y se va del país. Se trata de la multinacional The Clorox Company, quien le vendió la totalidad de la empresa Clorox Argentina S.A. y otras subsidiarias al fondo de inversión Apex Capital, una empresa enfocada a empresas de consumo masivo en América. Como parte del acuerdo, Clorox Argentina, que emplea a más de 450 personas y posee varias marcas registradas reconocidas y dos plantas de producción existentes -ubicadas en las Provincias de Buenos Aires y San Juan- será renombrada como “Grupo Ayudín”. La nueva empresa continuará produciendo, desarrollando, comercializando, distribuyendo y exportando todos los productos en el portafolio actual en Argentina, Uruguay y Paraguay. Las marcas más reconocidas son Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz, Agua Jane, Sello Rojo, Mortimer y Selton. La operación no afectará al centro de investigación y desarrollo y corporativo de The Clorox Company para América Latina que permanecerá en Argentina para apoyar las operaciones continuas de Clorox en otros mercados latinoamericanos. Grupo Ayudín también mantendrá sus equipos de investigación y desarrollo en Argentina.

COMPARTIR