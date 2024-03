Cavallo advierte a Milei que el programa económico no cierra y le pide que suba salarios y jubilaciones

El ex ministro de Economía se mostró muy preocupado por la recesión y cuestionó la estrategia de Caputo para bajar el déficit.

Domingo Cavallo le advirtió a Javier Milei que el programa económico no cierra. El ex ministro se mostró muy preocupado por la recesión y el aumento de precios, por lo que le pidió al presidente una suba de salarios y jubilaciones.

El padre de la Convertibilidad fue optimista sobre la desaceleración del ritmo de la inflación, pero alertó sobre la caída de la actividad. «Respecto a la baja de inflación va mejor de lo que había pensado. Pero en el aspecto que es muy preocupante es en el nivel de la actividad económica: la caída es muy grande. Tienen que buscar formas de atenuarla sin resignar la lucha contra la inflación», analizó en una entrevista en TN.

Cavallo también cuestionó la estrategia de Milei y Caputo para bajar el déficit. «Esto a lo mejor no le va a gustar a Milei, aunque se lo he dicho personalmente a él y a Caputo: todo lo que hacen para disminuir el déficit fiscal por vía de la reducción del gasto está muy bien y tienen que tratar de hacerlo más precisamente donde hay excesos claros de gastos. Lo que no me parece bien es cerrar el déficit con aumento de impuestos», afirmó.

«Al déficit hay que tratar de eliminarlo, pero siempre con reducción de gastos y al mismo tiempo, si es posible, hay que reducir impuestos. Al sector privado habría que reducirle impuestos no aumentarle la carga impositiva», agregó Cavallo, que rechazó la suba de retenciones que promueven Milei y Caputo.

«Si logran cerrar el déficit primario, aunque no alcancen a cerrar el déficit financiero, ya sería un gran logro. Plantearse un déficit financiero cero y tener que recurrir a mantener impuestos muy altos o incluso subir impuestos para llegar a esa meta no es recomendable. Con la suba de impuestos o o manteniendo impuestos muy distorsivos se acentúa la recesión y puede caer la recaudación de los impuestos normales», completó.

«Me preocupa la recesión», advirtió Cavallo, que sostuvo que el gobierno tiene que plantearle a los formadores de precios que «colaboren más para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión». «No puede ser que las empresas aprovechen para pegarle un saque exagerado a los precios», dijo respecto a la liberación de la economía que promueve Milei.

En ese sentido, Cavallo aseguró que los sueldos «están extremadamente bajos en términos de precios de los bienes», aunque se mostró confiado en que mejorarán en la medida en que el gobierno logre estabilidad. Pero el ex ministro también le pidió a Milei «ajustes mensuales» a los jubilados atados a la inflación.

Cavallo opinó que Milei necesita estabilidad y una mejora de los ingresos para avanzar con sus reformas: «cuando la gente está molesta por cómo aumentan los precios y lo bajo que están los salarios y las jubilaciones es muy difícil».

