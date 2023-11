Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tendrían una crisis matrimonial: las pruebas que lo confirman

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi han sostenido unas de las relaciones más estables entre las celebridades de Argentina. Se conocen desde chicos, y han sido ejemplo de amor y familia por muchos años. Trajeron su primer hijo al mundo en 2012, Thiago. Y, el 30 de junio de 2017 contrajeron matrimonio, dándose el «sí, quiero» para siempre.

Sin embargo, sus últimas apariciones públicas despertarían las alertas de una posible crisis matrimonial, tal como la analizó la usuraria de TikTok @psiflor. Según la especialista en psicología, tanto Messi como Antonela están mostrando una especia de desconexión que quedó confirmado durante la gala de entrega del Balón de Oro de este año.

Las pruebas que confirman la crisis entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

«Hoy les voy a contar mi teoría de por qué creo que Messi y Anto pueden estar transitando una crisis», empieza a modo de introducción la psicóloga. «Lo primero que me llama la atención es que en la entrega del balón de oro, Anto va a besar a Messi y Messi le pone el cachete», señaló. Seguidamente, mencionó: «Después, en otra escena, cuando Messi finalmente gana el balón de oro, llama a Anto al escenario a recibir el premio con él y Anto no sube. Van únicamente los hijos».

En esta misma línea, adjuntó una fotografía familiar del mismo día y empezó a analizar cada detalle en donde se percibía que las cosas entre el capitán y su esposa no andan para nada bien: «En ningún momento ni se tocan, ni se abrazan, ni se tocan la mano. Anto está como oculta detrás de su hijo mayor, con el cual tiene mucha conexión y muy buen vínculo. Messi está solo, sin tener contacto con ninguno de uno, con las manos cruzadas hacia adelante, lo que muestra que hay poca disponibilidad emocional para conectarse en ese momento y también puede mostrar que está un poco estresado», explicó.

«Después tenemos esta otra foto donde Anto marca distancia corporal. Van a ver que tiene su cuerpo extendido hacia atrás y cuando se agarran las manos, Messi en realidad no le agarra la mano, él tiene la mano apoyada y ella le agarra la mano por encima, lo que significa que es ella la que en algún punto domina o maneja la relación», continuó, mostrando luego un registro que posteó Sofi Martínez en donde se observa a Lionel Messi caminando delante con sus hijos y a Antonela Roccuzzo detrás de ellos, para la psicóloga esto era «algo que no solía pasar, porque Messi siempre ponía a Anto como protagonista».

Tras esto, analizó el comportamiento de la pareja el año anterior: «En la entrega del balón de oro anterior, es él el que le hizo lugar en la foto. Para los que están viendo este video y todavía siguen pensando que es imposible una crisis entre Messi y Anto, fíjense que acá en el Mundial de Rusia ya habían tenido una primera crisis. Incluso Anto no fue al cumpleaños de Messi, tampoco lo saludó para el Día del Padre y fue en una de las instancias finales del Mundial. Así que no es tan imposible como parece», recordó.

Seguidamente reveló otra prueba que confirmaría el distanciamiento: «Por acá tenemos otro dato que no suma, pero tampoco resta, y es que Messi anteriormente en su foto de perfil de Instagram tenía una foto familiar y ahora puso una foto de él solo. Es decir, que él está ocupando un lugar mucho más protagonista, lo cual no me parece mal. Antes como que se movían todos en bloque. Me parece que Messi está empezando a buscar su propio lugar».

Finalmente, analizó la primera fotografía de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi recién llegados a París, cuando el futbolista iba a jugar con el PSG y resaltó que allí se le veían más unidos, alegando a una reconciliación, pero, a su juicio algún problema vivieron entre 2022 y 203 que los volvió a distanciar y, prometió una parte dos explicando qué les sucedió.

AM

COMPARTIR