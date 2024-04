ACCIDENTE! Chocaron a Virginia Gallardo en Buenos Aires

En un acto rutinario, una acción que acontece con asiduidad y que domina con solvencia, Virginia Gallardo se topó con una maniobra imprudente de un conductor y como efecto colateral padeció un tremendo accidente vial, mientras manejaba su moto en pleno traslado a eltrece.

La famosa se encontraba en una arteria muy transitada de la ciudad, cuando repentinamente un vehículo detuvo intempestivamente su marcha, lo que le provocó una caída fortísima contra el asfalto y una serie de magullones y heridas en su cuerpo.

A pesar del susto, de toda la adrenalina, Virginia logró recuperarse. En el afán de explicar el infortunio en Pocos correctos, el ciclo del Chino Leunis y Pollo Álvarez, la correntina exteriorizó: “Sé que es algo que ocurre normalmente, un auto me frena a centímetros. El conductor se baja y se la agarra con el taxista de al lado”.

Lamentablemente, la persona que se encontraba al volante del rodado que provocó el impacto reaccionó de un modo inapropiado. Por eso, Virginia describió: “Apunta contra el dueño del taxi y le dice: ‘Viste lo que me hiciste hacer’. Mientras tanto, yo estaba tirada en el suelo”.

Recuperada de todo el shock, la blonda se presentó en su rol de panelista del programa y en ese contexto enumeró las secuelas físicas, de cierta levedad, que le dejó el choque. “Me caí de este lado (el derecho). Me duele la pierna, la cola, el abdomen. Fue un accidente afortunado, me levanté rapidito”, expresó.

En su relato, Virginia agregó la increíble postura del conductor que le causó el atropello. “Mi marido me dice que le pida el seguro y cuando me acerco al hombre me dice: ‘¡Pero si vos me chocaste a mí!’. Por suerte, estoy bien”, narró con un tono positivo a pesar de todo el episodio angustiante.

