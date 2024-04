Un agradecido a la Educación Pública: La historia del abogado que usó una particular remera en la marcha universitaria

Mario Almeida estuvo en comunicación con el Litoral Radio y relató su historia de vida.

El abogado Mario Almeida dialogó este miércoles con el programa Mucho Humo de El Litoral Radio y contó su historia de vida, y por qué fue a defender la educación pública en la marcha federal universitaria.

Corrientes y Chaco se unieron en la marcha federal universitaria y Almeida acudió con una particular remera: “Gracias Unne por sacarme de la crotera”.

La foto se hizo viral en las redes sociales y Mario detalló que «la remera intentó sintetizar un poco lo que fue mi vida. Me lo hizo mi hija más chica que arrancó su primer año en la universidad».

Mario Almeida es de Chaco, se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Nordeste y hoy tiene 5 hijos, de los cuáles 3 están estudiando una carrera en la Unne.

«No tengo padre universitario, pero si un padre que me dio un plato de comida y la posibilidad de poder cruzar el puente y estudiar mi querida carrera de abogacía», relató.

En esta línea, manifestó que «quiero para mi hija y para todos los hijos de los argentinos que ellos tengan esa chance que yo tuve, la cual hoy considero que está en riesgo y en peligro».

«Si yo no hubiese sido de Resistencia no hubiera podido estudiar abogacía porque mis padres no iban a tener las condiciones para que pueda alquilar algo en otra provincia», expresó Mario.

Asimismo, afirmo que «uno pone su mérito, pero si no está el establecimiento, si no está la universidad y no está el profesor yo no lo hubiera podido hacer por mi propio medio y eso es lo que me da el estado».

«Yo hoy soy abogado gracias a un estado presente y a toda esa estructura de la educación pública que me dio las condiciones y la supe aprovechar», aseguró.

Por otro lado, respecto a la marcha precisó que «fue una situación de muchas emociones, nunca estuve en una marcha tan masiva. Estuvo hermoso todos los carteles y las remeras en defensa de la universidad, me sentí muy identificado con los jóvenes».

Por último, aconsejó a todos los estudiantes que «no suelten sus sueños, el camino va a estar lleno de piedra y de espina pero el final es hermoso. La realización personal que van asentir al momento de recibirse es incomparable. No aflojen, el sistema nos quiere derrotado y no hay que entregarse».

