Tras una segunda denuncia de abuso a una nena la justicia recién actuó

La oculta violación de una nena de un año, víctima de su padrastro, podría volverse en un verdadero escándalo, algo, que dejaría en tela de juicio la labor de un Fiscal. El aberrante vejamen se descubre el 18 de enero en Esquina, cuando el padre de la pequeña ultrajada, separado de su mujer, expuso ante las autoridades judiciales que su hija estaba siendo abusada por su madre y su actual pareja, luego de advertirlo cuando cuidaba de ella. Increíblemente la denuncia no prosperó. Aparentemente desde la fiscalía se le pidió al médico forense que verifique si podía constatar el ultraje. El profesional le reconoce que solo es especialista en analizar probables homicidios y agresiones con armas entre adultos, y que para los abusos se debería contactar a una ginecóloga o una pediatra. Conclusión, no pasó absolutamente nada, más allá de lo delicado de la situación. La inexplicable inacción del representante del ministerio público, abriría las puertas a lo peor. Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüí, días atrás, más de un mes después de aquella primera denuncia del papá, la menor ingresa en los brazos de su mamá al Hospital de esa localidad. La pediatra que la atiende intenta correr las prendas de la zona genital, pero la nena empieza a gritar y no para de quejarse. Le pregunta a la madre qué pasó, quien se hace la desentendida, justificando que se estaba bañando cuando escuchó que ella se quejaba. La médica verifica que existe desgarro vaginal y avisa inmediatamente a la policía. Se le comunica al Fiscal, Luciano Nicolás Bordón del hecho, quien solo ordena que se los identifique a los implicados. Tres días después, recién sale la detención de ambos. Sin embargo la progenitora queda en libertad a los dos días. Bordón, es Fiscal Rural y Ambiental, fue secretario de Gustavo Javier Mosquera, quien era defensor oficial en el 2019, y al mismo tiempo fiscal subrogante. Algo que no se entiende muy bien. Hasta aseguran que cobraba dos sueldos. Se supo que una comisión del Superior Tribunal llegó a Esquina al inició de semana. No se sabe si quieren tapar la ineficiencia, o rajarlos a todos. Existe otro caso donde se repara igual ineptitud en la misma área judicial, con tres hermanas violadas por el padrastro, una de ellas quedó embarazada, pero causa quedó archivada en 2019. Será para otro capítulo.

