Talleres de Córdoba le ganó a Huracán con un primer tiempo furioso

Talleres de Córdoba derrotó 2-1 a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors (por obras en el campo de juego del Tomás A. Ducó), por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Federico Girotti y Marcos Portillo convirtieron para la T, mientras que Walter Mazzantti marcó para el Globo.

Dos versiones antagónicas de lo que ambos equipos mostraron en el primer partido del torneo, sobre todo en el primer tiempo, que fue el de mayor intensidad y volumen de juego, y en el donde no solo estuvieron los tres goles del encuentro, sino también todas las jugadas claras de peligro de los dos.

Con un 4-2-2, las líneas bien juntas, y una clara postura ofensiva, Talleres se llevó puesto a Huracán desde que la pelota empezó a rodar. Y encontró en la derecha, con el tándem entre un Botta que se cerraba al jugar a perfil cambiado y Benavídez pasando como una lanza, la zona predilecta para hacer sufrir a un Globo que no podía evitar los avances a las espaldas de Ibáñez.

Más allá de que la primera fue para el local con un remate al travesaño del chileno Alarcón, fue todo de Talleres, que a los 11′ se puso en ventaja gracias a un gol de Girotti, reconocido hincha de San Lorenzo, quien conectó un centro atrás desde la derecha y definió a contrapierna de Galíndez. El propio delantero tuvo otras dos oportunidades para estirar la diferencia pero le erró al arco.

El Globo no hacía pie, los jugadores corrían de un lado al otro y detrás de la pelota, Roa y Fértoli no tomaban contacto ni con la pelota ni entre sí, y Mazzanti y Pusseto quedaban aislados arriba. Antes del entretiempo, Sava ya pensaba en cambios, porque si la diferencia era mínima era producto de la deficiencia de la T para concretar las jugadas.

Y en una acción aislada, tras un pique, Alarcón dejó solo a Mazzanti que, lesionado, venció a Herrera y empató. El 1-1 era muchísimo premio, e ir al descanso en parda era una gran noticia para Huracán. Pero en tiempo cumplido, Portillo gambeteó a un rival en la puerta del área y con un sutil remate que le pasó por arriba a Galíndez le puso justicia al marcador y le devolvió a Talleres la ventaja.

En el segundo tiempo, los cambios mejoraron y acomodaron en campo a Huracán, y Talleres, que no pudo -o no quiso- sostener el ritmo y la intensidad, terminó jugando con línea de cinco en el fondo y cediéndole la iniciativa al Globo. Sin embargo, fue mucho ida y vuelta pero poco peso ofensivo. Pese a la insistencia, los quemeros no lograron crear jugadas claras de gol más allá de un tiro libre de Alarcón y múltiples centros llovidos al área, y los cordobeses se llevaron los tres puntos a la provincia.