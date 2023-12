Según Luis Caputo, la gente está «muy contenta» con el plan de ajuste

“El objetivo era hablarle a la gente, que el mensaje le llegara a la gente. Creo que se logró y tuvimos mucha comunicación, la gente está muy contenta porque entendió la génesis del problema», expresó Caputo en diálogo con TN.

Según consideró el funcionario, «para muchos, fue un despertar de la incertidumbre que nunca terminaron de entender de por qué si nos esforzamos todo el tiempo caemos en crisis recurrentemente», y añadió: «Contribuimos a que esa incertidumbre quedara mucho más clara, al haber explicado que la génesis del problema es fiscal y que se gasta más de lo que se recauda».

Cómo será la eliminación de los subsidios

«¿Por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte?», argumentó el funcionario para defender la quita de las subvenciones en el colectivo y el tren. «Es un falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio. ¿Y por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte? ¿Qué sentido tiene? Mi hijo lo puede pagar. O sea, es un falso subsidio, porque te lo cobran por otro lado. Ese subsidio que la gente cree que es un beneficio, lo paga cuando va al supermercado», insistió.

Sobre la implementación, Caputo indicó en TN que «se va a ayudar al que menos tienen», y adelantó: «Vamos a implementar las modificaciones en febrero si se llega a tiempo con las audiencias».

«En el caso de energía, estamos yendo a un esquema diferente. Se va a empezar a subsidiar la demanda. En vez de subsidiar directamente una tarifa, se le va a dar a un sector de la población, por ejemplo, 100kw, y a otro sector, los que más lo necesitan, 200kw», ejemplificó el titular del Palacio de Hacienda.

En el caso del transporte, el titular de la cartera económica anunció que se está trabajando en eso en el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro, y que desde el Palacio de Hacienda «le pasamos la guía de lo que tiene que ser el recorte». Y aclaró que «si bien los subsidios no son buenos, no podemos reducir los subsidios a cero de un día para otro«.

Blanco de capitales «para todo el mundo»

Luis Caputo, brindó algunos detalles y reveló que impulsarán un blanqueo de capitales «para todo el mundo».

“Va a ser para todo el mundo, pero principalmente va a favorecer a quien ingrese sus dólares al sistema bancario. Quien ingrese sus dólares a un banco argentino, no va a pagar nada; solo si los saca, va a pagar el 5%«, señaló el funcionario generando sorpresas entre los libertarios.

El ministro aseguró que lo que quieren «es que los capitales vuelvan», y sentenció: «Es muy costoso para el país que la plata se siga fugando. Se ha ido un Producto Bruto entero al exterior”.

Inflación y movilidad jubilatoria

El ministro de Economía anticipó que se buscará una nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque «con la fórmula actual, los jubilados cobrarían entre 25% y 40% menos que la inflación».

Enfatizó que «la fórmula jubilatoria actual no funciona» y aseguró que se buscará «una nueva fórmula»; y remarcó que «la inflación va a ser más alta que en noviembre, por eso los jubilados van a cobrar más que con la fórmula actual».

«Lo que tenemos que hacer es poner las cuentas en orden porque la génesis del problema es fiscal, es decir, porque gastamos más de lo que recaudamos y creo que la gente lo entendió. La gente entendió el problema, el Presidente Milei explicó estas cosas durante años y la gente lo votó», señaló el funcionario.

Planes sociales

“El ancla del programa siempre fue fiscal. Esto lo hemos hecho, contra lo que muchos pensaban, con mucho cuidado fiscal. Hicimos un sobre esfuerzo para darle más contención a los que más van a sufrir en los próximos meses. Estamos duplicando las AUH y subiendo la tarjeta alimentar», sostuvo Caputo.

El ministro señaló que «desde Nación congelamos el plan Potenciar Trabajo. No porque no querramos que siga existiendo, sino porque ya no tenemos recursos para seguir dando planes provinciales. Vamos a seguir pagando los $77.000, si cada provincia quiere continuar, que ellos sigan actualizando eso”.

Restablecer al Impuesto a las Ganancias «por pedido de las provincias»

Luis Caputo reconoció que el Gobierno está interesado en restablecer la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, aunque aclaró que el proyecto no surgirá del Poder Ejecutivo, sino que será una negociación entre los gobernadores y el Congreso, ya que «las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta».

«Recordemos que este plan platita costó 1.1 de producto para las provincias y 0.8 para Nación. Obviamente que los gobernadores quieren (restablecer el impuesto), pero como siempre pasa en la política, ¿quién asume el costo?», se preguntó el funcionario.

Caputo afirmó: «Yo también anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo, como las retenciones a las exportaciones, el impuesto PAÍS, pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad es cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos«

En ese sentido, adelantó que la reinstauración del Impuesto a las Ganancias que eliminó el gobierno anterior será «de manera transitoria».