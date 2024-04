Se necesitó más de $773.000 para no ser pobre

Economistas proyectan que abril cerrará con una suba mensual del 9,5 %; incluso ante el impacto de la suba de las tarifas.

La canasta básica subió 11,9 % en mar­zo y una familia tipo necesitó $773.385 en marzo para no ser pobre, informó el Indec. El costo de la Canasta Básica Total (CBT) no incluye el valor de un alquiler de vivienda. El informe oficial remarca que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 10,9 % en el tercer mes del año, lo que determinó que esta misma familia requi­riera ingresos por $358.048,65 para no caer en la indigencia. La Canasta Básica Total para un adulto equivalente (varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, que es la unidad de medición) a $250.286. La CBT subió 11,9 % con res­pecto a febrero y la variación interanual trepó a 304,4 %. La variación acumulada en el primer trimestre de 2024 es de 56 %.

Por su parte, la CBA para un adulto equivalente fue de $115.873. En ese caso, la suba mensual fue de 10,9 % y la inte­ranual llegó a 308,2 %. En el primer tri­mestre acumula un incremento de 48,8 %. En el caso de un hogar de tres inte­grantes la CBT llegó a $615.705 y la CBA fue de $285.048. Para una familia de cin­co miembros, la CBT alcanzó a $813.431 y la CBA, $376.588. A fines de marzo, el In­dec publicó el último reporte de pobreza: alcanzó al 41,7 % de las personas en el se­gundo semestre de 2023, marcado por el final del gobierno de Alberto Fernández. Si se extiende el universo del informe, concentrado en 31 aglomerados urbanos, a todo el país, equivale a casi 19.500.000 pobres, de los cuales 6,5 millones son indigentes.

