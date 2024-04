¿Qué es la Wolbachia?: la bacteria que logró vencer al dengue

El médico infectólogo colombiano Iván Darío Vélez, habló con Radio Dos, para comentar la investigación que coordina, el Programa Mundial de mosquitos, con el que logró vencer al dengue en su país y en otras partes del mundo.

El doctor Iván Darío Vélez, explicó: «un investigador australiano tuvo la idea de inocular a mosquitos con una bacteria de insectos, llamada Wolbachia, cuando el mosquito tiene esta bacteria no puede transmitir ni zika, ni chikungunya, ni dengue, ni fiebre amarilla»; y agregó: «esta bacteria cuando los mosquitos se aparean se transmite y todos sus descendientes nacen con Wolbachia, y no se transmite más dengue».

Asimismo, el médico infectólogo colombiano, describió: «es una bacteria natural porque no ha sido modificada, es una bacteria natural y evita que los virus se reproduzcan».

A su vez, el doctor Iván Darío Vélez, afirmó: «hay mucho interés en la comunidad científica, y de salud, porque los insecticidas no dan abasto, no tenemos vacunas disponibles y los mosquitos se volvieron resistentes a los insecticidas, por lo que los cuatro tipos de dengue están en las ciudades».

«Ayer tuve una reunión con el secretario de salud de Córdoba, hay interés en conocer más el programa» dijo.

Al mismo tiempo, el médico infectólogo colombiano, si hay cambios en la población de mosquitos, indicó: «no, no ha aumentado la producción de mosquitos y no cambia en nada su comportamiento, no hay efecto secundario en los mosquitos».

En ese mismo sentido, el doctor Iván Darío Vélez, relató cómo fue su experiencia en Medellín: «empezamos en Medellín por barrios liberando mosquitos, por 20 semanas, en otros países liberaron por 14 semanas, y ahí rápidamente se empieza a notar que el número de casos de dengue empieza a disminuir»; y mencionó: «tuvimos el menor número de casos de dengue en la historia, y ya llevamos 4 años así».

Y detalló: «tenemos una capacidad de producción de 40 millones de mosquitos con Wolbachia, por semana, y liberamos 120 mil mosquitos por 20 cuadras».

Además, el médico infectólogo colombiano, remarcó: «no hay inmunidad contra la Wolbachia, es intracelular está en las células del mosquito, está en más de la mitad de los insectos del planeta».

Sobre la vacunación, el doctor Iván Darío Vélez, puntualizó: «la vacunación es complementaria, estamos liberando poblaciones de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, por lo menos por 80 años queda liberada»; y agregó: «cuando las personas viajan, pueden contagiarse de dengue por lo que si tiene la vacuna puede estar más prevenido».

Por último, el médico infectólogo colombiano, enfatizó: «el Aedes se alimenta de sangre humana no animal, si hay población de Aedes se justifica liberar mosquitos con Wolbachia, y si no hay no se justifica».

