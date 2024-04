Milei dijo que no dolarizó por temor a un juicio político

«Nuestra estra­tegia hubiera funcionado a la perfección», sostuvo.

El presidente Javier Mi­lei explicó el motivo por el cual no aplicó todavía el plan original de dolariza­ción, que prometió durante la campaña, y apuntó con­tra la política, durante una entrevista televisiva con la agencia internacional Bloomberg. El mandatario aseguró que tenían «una es­trategia para dolarizar que era básicamente tomar los activos del Banco Central contra el Gobierno nacio­nal y esos títulos pasarlos a mercado, y después hacer­nos de dólares vendiendo esos títulos».

De acuerdo a su visión, «esa estrategia hubiera fun­cionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos ar­gentinos estaban en torno a los US$18 y ahora están en torno a los US$54. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hu­biéramos podido hacerlo». Sin embargo, explicó que no fue posible llevar a cabo esa idea a raíz de que «con la construcción del sistema político argentino, lo inte­lectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si no­sotros hubiéramos hecho esa operación, que hubiera sido una operación a pre­cios de mercado, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa». En ese sentido, puntuali­zó que «seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubie­ran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no fuera factible hacerlo en térmi­nos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos, la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace».

Al respecto, apuntó a la oposición sosteniendo que «en su deshonestidad inte­lectual hubiera iniciado al­gún tipo de juicio político y hoy la historia sería distin­ta. Entonces nosotros fren­te a ese escenario empren­dimos un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad».

Ayer el dólar libre se ne­goció con una caída de 20 pesos o 2%, a $980 para la venta, su precio más bajo desde el 15 de diciembre del año pasado.

COMPARTIR