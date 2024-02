LLA: Lilia Lemoine mandó un mensaje explosivo a la interna: «Tomás Viagra y pagás por sexo, no vas a ser presidente»

La libertaria se indignó con una nota de La Nación que la trató de «maquilladora caída en desgracia».

Lilia Lemoine mandó un misil a la interna del Gobierno y cargó sin mencionarlo contra Nicolás Posse, el jefe de gabinete que despierta sospechas entre los ministros que se sienten espiados, como reveló LPO en exclusiva.

La diputada libertaria estalló con una nota de La Nación en la que la trataron de «maquilladora caída en desgracia». Lemoine se expresó en un extenso tuit en el que, además de cuestionar públicamente a la periodista que escribió el artículo, envió mensajes subliminales contra Posse.

Es que la diputada es otra de las víctimas de los movimientos opacos del jefe de gabinete. En el gabinete circula un audio del funcionario hablando de manera tenebrosa sobre Lilia.

«Estamos tratando de amordazarla, esperamos ponerla en caja esta semana», dice Posse en el audio. Según fuentes de La Libertad Avanza, esa conversación se dio antes del ballotage. Pero recién comenzó a circular en los últimos días, justo cuando crecen las sospechas de los ministros.

Este medio explicó que Sandra Pettovello cree que es víctima de espionaje y quedó helada en una reunión de gabinete con una frase intimidatoria de su jefe: «Pasala bien en Punta del Este», le dijo Posse, demostrando que sabía que ella había sacado los pasajes para viajar el fin de semana a Uruguay.

Ahora Lemoine aprovechó la nota de La Nación para sembrar suspicacias. «El que opera esto cuántos años tiene, 17? ¿O simplemente es un inmaduro que toma viagra y paga por sexo porque nunca logró ser nadie y sigue sin serlo y por eso detesta que otros crezcan?», se preguntó la diputada.

«¿A que voy con esto? Quieren vender peleas internas. ¿Quién? No importa. Ya saldrá a la luz. Esta nota tiene datos pero también relatos. Y vos, que vas a leer esto recordá: no vas a ser presidente. Sí, ya sé que no sos Larreta. Él tampoco va a ser presidente, por si también lo lee», disparó Lilia.

«Este post no va a permitir comentarios porque primero, lo van a leer entero 10 personas máximo. No me interesa lo que nadie piense sobre esto. Es solo para dar un mensaje», advirtió la reconocida cosplayer.

Lemoine también se metió en la interna de la banda del Counter de Los Iñakis y el Grupo Marlboro de Santiago Caputo. «A quién le importa quién maneja el tik tok cuando la gente no llega a fin de mes? ¿Es como que se distraen con esto porque no tienen más que reportar?», dijo Lemoine.

«Me hace acordar a algunas notas de LPO, que al menos son graciosas», dijo Lemoine y de este modo elogió a la cobertura que viene haciendo este medio de la guerra electrizante entre las cuatro tribus libertarias que pugnan por manejar la comunicación de Milei.

COMPARTIR