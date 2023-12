La Nación paralizó obras en 59 escuelas de Corrientes: hay 700 despedidos

Desde Infraestructura Escolar advierten que la deuda llega a $15.400 millones y la Cámara de la Construcción alerta que hay más proyectos sin financiamiento.

El Gobierno provincial confirmó que se paralizaron 59 obras edilicias en escuelas de Corrientes porque la Nación ya no envió fondos para los trabajos. Hay 700 despedidos y la situación podría empeorar con el correr de los días.

El subsecretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard alertó ayer que en la provincia hay 59 obras edilicias que se paralizaron por falta de pago de Nación

}“Durante el año tuvieron desaceleración en su avance por retrasos en los correspondientes recursos nacionales y que desde este viernes quedan paralizadas por falta de pagos”, enfatizó.

Por otro lado Gustavo Roselló, de la Cámara de la Construcción (CAC) también planteó un panorama incierto. “Es tremendo lo que está pasando. En cuanto a obras en escuelas, tenemos que hablar de unos 700 obreros que quedan sin puesto de trabajo en toda la provincia”, pero fue más allá al explicar que “lo que hizo Nación es inédito para nosotros, nos dice ahora que no hay financiamiento. No estamos hablando solamente de obras escolares, también de cloacas, de construcciones de Centros de Desarrollos Infantiles, viviendas y muchos otros trabajos que quedaron paralizados sin expectativas. Algunas empresas siguieron con los trabajos con recursos propios, otras se endeudaron con los bancos. De pronto nos encontramos con que no hay fondos”, remarcó en contacto con El Litoral.

Por su parte, Breard señaló que «aparentemente la voluntad del nuevo Gobierno nacional es cortar, por eso tenemos que avisar que eso implica el derecho de la otra parte, que serían las empresas y la Provincia, de accionar judicialmente contra Nación, si fuera así», ya que «hay contratos firmados» por obras en ejecución con distintos avances, y otras por iniciar, que representan «una deuda que no está cancelada por $15.400 millones a noviembre de este año con un incremento mensual del 10%, por inflación». El funcionario se mostró abierto al diálogo con las nuevas autoridades para alcanzar un acuerdo que logre cumplir con esta deuda.

“La obra pública nacional, sobre todo la obra que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, prácticamente ya este año dejaron de pagar los certificados, lo que fue llevando a una ralentización, o sea, a espaciar un poco más el avance de obra”, aseguró el Subsecretario.

Asimismo, resaltó que “con las nuevas directivas que tenemos de Nación, donde aparentemente la voluntad es no pagar más la obra pública, se están paralizando todas las obras, las que no estaban paralizadas, se están paralizando ahora”, y agregó que en “en el caso de Educación, específicamente tenemos 59 obras en ejecución, que en diferentes grados de avance, que vamos a tener que paralizar a partir del día de la fecha, primero de diciembre, a la espera de definiciones de cómo se van a hacer los pagos de Nación”.

(WA)

COMPARTIR