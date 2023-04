La dura realidad económica en nuestra provincia; son miles de correntinos que caen en la pobreza

Por Daniel Caram

Casi la mitad de la población de Corrientes, 45,2% es pobre según la última medición dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) el pasado jueves. Son mediciones del año pasado lo que significa que ahora, esos porcentajes deben estar aún más arriba ya que no se experimenta mejoría alguna en los últimos meses e iniciado el presente año.

La medición una vez más volvió a poner arriba al nordeste argentino como el más pobre de todo el país y Corrientes junto a Resistencia (Chaco) son los conglomerados más pobres de la región.

Lamentable y triste primer puesto que no hace nada más que marcar y remarcar que seguimos perdidos en el camino. No solamente no encontramos la salida al laberinto, sino que seguimos anclados en la consolidación del error.

Lo expresamos aquí la semana pasada. Se habla y se nos promete todo el tiempo la llegada de inversiones a nuestra provincia, pero nada supera eso, la mera promesa o expresión de deseo. Nuestros gobernantes se convirtieron en comentaristas de la realidad y hasta a veces llegan a ser influencer, enfrascados en esa realidad virtual que no hace otra cosa que distorsionar más la realidad real. La de todos los días: falta de trabajo, dinero que no alcanza, inseguridad, malos servicios públicos. Todo lo que exhibe los números de la última estadística del INDEC.

Corrientes es una de las provincias con más pobres del país

Justamente lo preocupante es que esos números y porcentaje de 45,2% se trata de miles de correntinos y correntinas que caen del sistema. Por eso apuntábamos al problema del sistema educativo y que la forma de mejorar nuestra sociedad y calidad de vida está en la educación de las nuevas generaciones, pero desde ahora.

Debemos entender y quienes nos gobiernan que comentando la realidad no es una forma de modificarla. Es con transparencia pública, erradicando la corrupción y generando igualdad de oportunidades lo que nos llevará de a poco achicar esas estadísticas de miles de correntinos y correntinas que caen en la pobreza todos los días.

La realidad real de todos los días se modifica con gestión y trabajo sabiendo que los cambios no los vamos a ver para la próxima elección. A eso se le llama política de Estado.

