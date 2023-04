La correntina Coti Romero reveló que fue censurada por la producción en Gran Hermano

Coti Romero tuvo una fuerte discusión con Julieta Poggio en el ‘Debate’ luego de que Gran Hermano (Telefe) llegue a su fin. En este caso, volvió a ser noticia, ya que contó en un streaming con Agustín Guardis que desde la producción le prohibieron hablar sobre dos temas en concreto sobre ‘Disney’ y Romina Uhrig.

Luego de que Agustín salga de la casa, el exparticipante se metió en el mundo de las redes sociales y actualmente también realiza streaming por la plataforma Twitch. Allí, uno de sus seguidores le lanzó una picante pregunta a Coti Romero: «¿Por qué no le dijiste lo de ‘popo’ primero en el Debate cuando discutiste con ella?».

Esta consulta fue hecha por el accidente inesperado que ocurrió en la casa de Gran Hermano (Telefe) donde apareció ‘caca’ en uno de los almohadones que se encontraban en el living, y terminó siendo apodada ‘Popoggio’.

Sin filtros, Coti Romero respondió que desde la producción «no la dejaron» hablar sobre ese tema, ya que parece estar prohibido. También se refirió al momento en el que Romina Uhrig fue vinculada por la política. «Cuando fue el Debate de Romi me dijeron que me tranquilice», concluyó la correntina, dando a entender que fue una censura por parte de la producción.

El fuerte cruce entre Coti Romero y Julieta Poggio

Cuando parecía que Coti Romero y Julieta Poggio habían arreglado sus diferencias fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe) principalmente por el abrazo y la foto que mostraban indicios de reconciliación, apareció una nueva pelea que desató el enojo en ambas jugadoras en ‘el Debate’ del programa.

Luego de que Gastón Trezeguet, panelista del reality, le preguntara a ‘Disney’ por la espontánea que le hizo Coti Romero, esto fue lo que terminó generando una nueva discusión. «A mí me dolió lo que hizo Coti porque yo fui muy buena desde el primer momento de verdad. Fue genuino», comenzó diciendo Julieta.

«Siento que estuve cuando estuvo mal y me dolió. No comparto ese juego. Porque pienso que como uno es en la vida es afuera», agregó.

Coti Romero se defendió y volvió a explicar el juego que quiso hacer, pero esta vez se lo detalló a Julieta: «Cuando yo hice esa jugada, no fue porque fui en contra de las mujeres».

Con respecto a los comentarios que ‘Disney’ decía dentro de la casa, la correntina señaló: «También te escuché decir que yo te envidiaba. ¿Qué tengo que envidiarte yo? Sos una mina hermosa, tenés mucha capacidad, pero tengo salud, a mi familia completa, un novio que me ama y me hace sentir bien. No tengo que envidiarle nada a nadie».

Ante la opinión de su excompañera, Poggio acotó: «No todo se justifica porque es un juego». Queriendo buscar tranquilidad, Coti afirmó: «Es un juego. Cuando yo fui en contra de Juli y Dani, quería que se vaya Romina (Uhrig)».

‘Disney’, firme en su postura, aseguró: «Me parece demasiado rebuscado. Vos hiciste eso para hacerte la jugadora del año y no te salió».

«Siento que me estás subestimando y ustedes cayeron lamentablemente. Si no era por los gritos, yo no iba a estar en placa después», afirmó Coti. «Ahí adentro estamos viviendo, es nuestra vida, no es un juego», finalizó Julieta.

«Coti» fue becada para estudiar en la academia de Georgina Barbarossa

