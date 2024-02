Javier Milei y su cuenta de X: quiénes son los tuiteros favoritos del presidente con los que construye su discurso

En un giro que significa un cambio en la comunicación oficial, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) se muestra como un usuario frecuente de sus redes sociales, especialmente X, e incluso las utiliza para comunicar medidas de gobierno, opiniones o sucesos a través de terceros. Pero la relevancia que este gobierno le da a las redes no se termina allí: @jdoedoe101101 -señalado en redes y en medios como Juan Pablo Carreira- es una cuenta afín al gobierno y anunció que será el nuevo Director General de Comunicación Digital de la Presidencia.

Chequeado realizó un análisis propio de los retuits del Presidente en la última semana, desde el 14 hasta el 21 de febrero, y otro de las cuentas con las que más “Me gusta” premió Milei, sobre la base de 2 trabajos ya realizados: un análisis del usuario @esoesnulo y una investigación del diario La Nación. Se dejaron fuera los usuarios que son reconocidos públicamente fuera de la red.

Para el análisis se seleccionaron las 10 cuentas más reposteadas y likeadas por el Presidente, compartidas por Milei más de 120 veces en la última semana y likeadas más de 450 veces. Toda la información incluida en esta nota es de acceso público. Chequeado contactó a todas las cuentas mencionadas a través de redes sociales y no tuvo respuesta hasta la publicación de esta nota. Este medio no pudo consultar a @Hombre__Manzana ya que el usuario bloqueó a @chequeado.

¿Cuáles son las cuentas favoritas del mandatario y qué se sabe sobre ellas?

Las cuentas con más likes y retuits de Milei en la última semana

El tamaño de los círculos representa la cantidad de seguidores. El ancho de cada línea representa la cantidad de interacciones.

A Flourish data visualization Quiénes son los tuiteros favoritos del presidente con los que construye su discurso. Seguí deslizando hacia abajo para ver cada una de ellas. TraductorTeAma es la cuenta que sumó más interacciones. Sus posteos son variopintos: pueden ser recortes audiovisuales de Milei o de funcionarios del Gobierno y memes sobre el kirchnerismo. Estas son las palabras que más se repitieron en sus últimos 500 tuits. La segunda fue TommyShelby_30. En su biografía de X, se describe como “Termo de Milei | Cuenta proveedora de información 100% real del Presidente J. Milei | Parody”. “Milei” fue lo que más repitió en sus tuits. Desde sus inicios en X, en 2018, DiegoMac227 menciona a Milei en sus tuits y publica contenidos a favor de él. Fue la tercera cuenta con más interacciones. La palabra que más repitió también fue “Milei”. La Derecha Diario es un portal de noticias que difunde contenido favorable a Milei y sus medidas. Con anterioridad, ha difundido desinformaciones. Fue la cuarta cuenta con más interacciones de Milei. Una vez más, la palabra que más repitió fue “Milei”. La mayoría de los videos de @agarra_pala son recortes y compilados del canal La Nación + y Todo Noticias (TN). Fue la quinta cuenta con más interacción. Y “Milei” fue la palabra más repetida. En enero Ladymarketok conoció al Presidente en la Casa Rosada. Fue la sexta cuenta con más interacciones. Las citas a la cuenta personal del presidente fue el término más repetido de sus tuits. ElPelucaMilei, una cuenta fan del Presidente, funciona como un vocero de la actividad oficial. Fue la séptima cuenta con más interacciones. Y su palabra más repetida fue “Presidente” A diferencia del resto de los usuarios, los tuits de Hombre__Manzana suelen estar relacionados con análisis financieros. Fue la octava cuenta con más interacciones. “Argye” fue el término más repetido en los tuits analizados. “(No oficial) ADMIRADOR de Javier Gerardo Milei, Presidente de Argentina MILEISTA Milei me da RT PRIMICIAS del Javo en mi perfil #GraciasMilei”, se describe @MileiAbrazoo. Fue la novena cuenta con más interacciones. “Milei” fue la palabra más repetida de sus tuits. ElTrumpista fue una de las primeras cuentas en difundir una de las imágenes de Lali Espósito hechas con inteligencia artificial, en las que se caracterizaba a la cantante robándole dinero a niños desnutridos. Fue la décima cuenta con más interacciones. También “Milei” fue lo más repetido de sus posteos.

Traductor 🥹💕💐(@TraductorTeAma)

“Medium de mascotas. Coach ontológico. Espiritista. Reikista. Conicet. Ateo del Estado. Ahorrista en pesos. Economía, finanzas, política y paz con mi ser”. Así se describe en su biografía de X el usuario @TraductorTeAma, una de las cuentas preferidas de Milei. Se encuentra activa desde mayo de 2020 y posee más de 167 mil seguidores.

En medio de la pandemia por el COVID-19, la cuenta de “Traductor” -como se hace llamar- surgió (ver acá, acá, acá y acá) como un “intérprete” paródico de los tuits del economista Sergio Chouza, quien integró el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).

En la última semana, el Presidente Milei interactuó con más de 90 tuits publicados por esta cuenta. En un análisis propio de Chequeado de los últimos 500 tuits y retuits, se detectó que “@Jmilei” (22), “Milei” (20), “Gobierno” (19), “Kirchneristas” (19) y “pauta” (18) fueron las palabras más usadas en sus publicaciones. Sus posteos son variopintos: pueden ser recortes audiovisuales de Milei o de funcionarios del gobierno (acá y acá) y memes sobre el kirchnerismo (acá y acá).

La cuenta está verificada en X desde abril de 2023. Actualmente, los posteos de usuarios con X Premium (antes Twitter Blue) obtienen una optimización que los posiciona más arriba de otros que no la tienen, algo que -en caso de que una cuenta genera o difunda una desinformación- podría dar prioridad a contenido engañoso o falso.

Milei SheIby (@TommyShelby_30)

En su biografía de X, el usuario @TommyShelby_30 se describe como “Termo de Milei | Cuenta proveedora de información 100% real del Presidente J. Milei | Parody” (sic) y tiene 24 mil seguidores. En la última semana, fue retuiteado 20 veces por el presidente.

Su nombre y su foto de perfil hacen referencia a Thomas Shelby, el protagonista de la serie de gángsters británicos Peaky Blinders, ambientada en los años ‘20. Su imagen de encabezado busca imitar al logo elegido por el gobierno de La Libertad Avanza para referirse a la presidencia, con 2 leones que toman el protagonismo de la imagen, por encima de la Casa Rosada.

La cuenta está activa desde agosto de 2023 y su primer tuit fue el 16 de ese mes, 3 días después de que Milei ganara las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con más del 30% de los votos.

“Para quienes me recuerdan soy Tommy Shelby un viejo forista caído en el campo de batalla. Después de 1 año que me desaparezcan del foro me vuelvo a unir a las fuerzas del cielo para contribuir a la ascendencia de J. Milei al trono. Se agradecen los RT” (sic), contó el usuario aquel día. Milei indicó que le gustó ese tuit, según aseguró el usuario.

Sus tuits incluyen memes en contra de ex funcionarios kirchneristas y a favor del gobierno y publicaciones sobre las políticas oficiales.

Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227)

El usuario @DiegoMac227 tiene 15 mil seguidores y es uno de los usuarios más likeados por el presidente. El nombre que aparece en su perfil es “Diego Macana Roa” y es colombiano, según aseguró en uno de sus tuits.

En su biografía de X, se describe como “economista de la Escuela Austriaca. Escritor para el MisesReport y profesor de la Academia libertaria. Discípulo de Jesús Huerta de Soto” (sic).

Según su página de LinkedIn, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador de Estudiantes por la Libertad, una organización estudiantil libertaria internacional. Desde sus inicios en X, en 2018, menciona al ahora Presidente en sus tuits (acá, acá) y publica contenidos a favor de él.

En sus publicaciones ha interactuado con otros de los usuarios analizados en esta nota: @ladymarketok y @TommyShelby_30. “Milei” (76), “Gobierno” (28), “Quieren” (28), “C5N” (28) y “K” (26) fueron las palabras más utilizadas en sus últimos tuits. En la última semana, fue retuiteado 22 veces y likeado en 57 oportunidades por el Presidente.

La Derecha Diario (@laderechadiario)

La Derecha Diario es un portal de noticias, cuyo dueño es Fernando Cerimedo, un consultor y responsable tecnológico de la estrategia digital del presidente Javier Milei. Dio su salto a la fama a nivel regional por sus intervenciones en las campañas presidenciales de Jair Bolsonaro, en Brasil; en la reforma constitucional en Chile y en la política estadounidense.

En X, @laderechadiario tiene más de 355 mil seguidores, un número similar al de su cuenta de Instagram, y están activos en X desde diciembre de 2019.

Como Chequeado contó en esta investigación, el sitio es dirigido por Natalia Basil, la pareja de Cerimedo, una ingeniera química que figura como socia de Cerimedo en Numen Publicidad y Academia Numen, 2 de las empresas de Cerimedo.

La Derecha Diario ha publicado diversas desinformaciones que verificó este medio, como cuando señaló que el canal C5N había difundido la noticia del atentado a Cristina Fernández de Kirchner antes de que ocurriera. Ante la consulta para la investigación previa de este medio, Cerimedo le bajó el precio a las desinformaciones que publica La Derecha Diario y las llamó “chiquilinadas”, “boludeces”, “tonterías”.

En noviembre de 2023, los perfiles de La Derecha Diario Brasil en Twitter, Instagram y Telegram fueron suspendidos por el Tribunal Superior Electoral de ese país por difundir desinformaciones sobre el sistema electoral brasileño. Sobre los Estados Unidos, el portal difundió desinformaciones respecto de un supuesto fraude en las elecciones de 2022, la migración de latinos a ese país y hasta sobre la salud del presidente Joe Biden (Partido Demócrata).

Agarrá la Pala (@agarra_pala)

La cuenta @agarra_pala se presenta en X como una agencia de noticias y medios de comunicación. En la red de Elon Musk, donde tienen más de 130 mil seguidores, están desde 2020. La mayoría de sus videos son recortes y compilados del canal La Nación + y Todo Noticias (TN).

Su primer tuit, de junio de 2020, ocurrió en medio de la pandemia por el COVID-19 y es sobre el ahora presidente. “Milei sigue contando la posta, pero nadie se hace cargo”, publicaron.

Agarrá la Pala también tiene una cuenta de YouTube, activa desde 2019, pero su video más antiguo disponible publicado es de hace un año. La mayoría de los contenidos audiovisuales son sobre Javier Milei. Además, solían publicar textos en su sitio web (https://agarralapala.com/), aunque en la actualidad la página se encuentra caída.

En línea con los otros usuarios analizados, las palabras más utilizadas en sus últimos 500 tuits fueron “Milei” (57), “@Jmilei” (53), “#Lalibertadavanza” (49), “Presidente” (38) y “Ley” (30).

Lady Market (@ladymarketok)

La usuaria @ladymarketok tiene 118 mil seguidores y en su biografía de X se describe como “Idónea CNV en Mercado de Capitales -Agente Productor Mat. 1908- Arquitecta – Leader en @BingXOfficial – Exchange Oficial Chelsea FC” (sic). Posee un canal de Telegram, con más de 28 mil suscriptores, y otro en YouTube, con más de 7 mil, en los que escribe sobre trading [N. de la R.: organizar operaciones de compra-venta de activos en los mercados financieros], finanzas y política.

Su nombre real es Ornella Panizza y vive en Buenos Aires. En el sitio World Series Of Trading, se define como “arquitecta, profesora de yoga, reikista, además de trader”, y explica que comparte sus “conocimientos, opiniones e información actualizada sobre daytrading, finanzas y política”.

El 3 de enero último, la usuaria dio a conocer que había conocido cara a cara al mandatario. “Hoy conocí al presidente @JMilei quien amablemente me invitó a la Casa Rosada. Compartí una charla de 1 hora como si lo conociera de siempre. Humildad para trabajar y sacar adelante el país. Así como lo ven , ES. Y está en su cabeza sanear las deudas del país y que salgamos adelante. Ojalá por el bien de todos pueda lograrlo. Gracias por esta experiencia. Ha sido uno de los mejores días de mi vida claramente” (sic), señaló.

Según el análisis de Chequeado, las palabras más utilizadas en sus últimos 500 tuits fueron “@Jmilei” (22), “Gobierno” (16), “Atención” (16) y “Presidente” (12), palabra que Panizza utiliza para difundir noticias.

El Peluca Milei (@ElPelucaMilei)

“Denme la libertad o denme la muerte”, dice con más de 241 mil seguidores @ElPelucaMilei, quien aclara que es una “cuenta fan”. Según lo publicado, el usuario Tomás Jurado se identifica como su creador, quien dice ser periodista deportivo y oriundo del municipio de Quilmes, provincia de Buenos Aires, según su página de LinkedIn.

En X, El Peluca Milei funciona como un vocero de la actividad oficial (acá, acá y acá).

A X el usuario se unió en julio de 2020, mientras que en YouTube, Jurado arrancó con el canal en noviembre de 2020, según la información que provee la plataforma. Allí tiene 1,5 millones de suscriptores con más de 700 videos cargados del ahora Presidente. El usuario también tiene cuenta de TikTok, donde cosecha casi 3 millones de seguidores, y hasta tiene una tienda oficial con merchandising.

Apple Man (@Hombre__Manzana)

@Hombre__Manzana tiene más de 42 mil seguidores en X y su imagen es la de la caricatura de un hombre con una manzana en la cara. Es el usuario más antiguo de los analizados en esta nota: su cuenta fue creada en agosto de 2010 y está verificada desde agosto de 2023.

Según especifica en su biografía de X, habría estudiado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y en la UCEMA.

A diferencia del resto de los usuarios, sus tuits suelen estar relacionados con análisis financieros y sus palabras más utilizadas, también lo están:“Argye” (17), “Reservas” (11), “netas” (8) y USD (8).

Miller Abrazo (@MileiAbrazoo)

“(No oficial) ADMIRADOR de Javier Gerardo Milei, Presidente de Argentina 🇦🇷

MILEISTA. Milei me da RT 🥹PRIMICIAS del Javo en mi perfil 🫡#GraciasMilei”, se presenta @MileiAbrazoo en su cuenta de X.

Hasta el domingo 25 de febrero, su nombre era Milei Abrazo 56%, referencia al 56% de los votos que sacó Milei en noviembre último cuando fue elegido presidente de la Nación y le ganó el balotaje a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria. Pero el domingo último la cuenta estuvo temporalmente restringida y, en ese momento, su nombre cambió a MillerAbrazo, así como lo hizo su biografía.

El usuario se unió a X en mayo de 2022, tiene cerca de 12 mil seguidores y la cuenta está verificada desde diciembre de 2023.

El Trumpista (@ElTrumpista)

Se define como “de derecha” y militante de La Libertad Avanza en su biografía de X. @El Trumpista tiene 120 mil seguidores en X y se unió en mayo de 2021. Su nombre hace referencia a Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos (Partido Republicano) con quien Milei se encontró en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y su foto de encabezado es una de Milei con la banda presidencial.

El usuario fue una de las primeras cuentas en difundir una de las imágenes que circularon sobre Lali Espósito hechas con inteligencia artificial, en las que se caracterizaba a la cantante robándole dinero a niños desnutridos. Las imágenes se hicieron virales en medio del enfrentamiento entre el Presidente y la artista.

En sus últimos 500 tuits, las palabras más repetidas fueron “Milei” (139), “Presidente” (86), “gente” (40), “Gobierno” (40) y “ley” (37).

La comunicación política de Milei en X

Un análisis en base a información pública del usuario @esoesnulo detectó que, entre el 14 y el 21 de febrero, el Presidente pasó entre 2 y 4 horas diarias -dependiendo del día- en X “likeando” (dando “Me gusta”) a publicaciones. Otra investigación de La Nación descubrió que, desde que asumió hasta el 10 de febrero de 2024, Milei hizo 4.364 publicaciones y que solo el 3% de los mensajes emitidos desde su cuenta fueron de su autoría.

“Milei dedica varias horas al día a respaldar opiniones y, en algunos casos, información sobre su gobierno a través de cuentas privadas en X, lo que constituye una suerte de delegación o tercerización de las comunicaciones por fuera de toda institucionalidad. A su vez, algunas de esas cuentas tienen nombres de fantasía pero están claramente encolumnadas en la militancia digital”, señaló en diálogo con Chequeado Martín Becerra, investigador del Conicet y director del Centro en Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes.

Y sumó: “El riesgo de apoyarse en esas cuentas privadas desde la conducción estatal, que Milei ejerce, es que el aval presidencial a esa suerte de vocería extraoficial es difuso cuando esas mismas cuentas trollean, hostigan y violentan a periodistas, artistas, políticos o referentes sociales”.

Por su parte, Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y coautora del libro Fake news, trolls y otros encantos, cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales, señaló que “la estrategia comunicacional de Milei mantiene rasgos similares a los desplegados durante la campaña electoral, donde apostó a redes sociales personales y desinstitucionalizadas”.

“La ultra-actividad de una serie de cuentas en plataformas digitales con capacidad de imponerle la agenda a los medios tradicionales coincide con el hecho de que los ex ministerios -devenidos secretarías- tienen a sus equipos de comunicación virtualmente desactivados”, dijo.

Según la especialista, además, esta comunicación le rinde al actual presidente, en varios sentidos. “Primero, porque alcanza una gran concentración de la comunicación presidencial y de gobierno al usar sus redes sociales sin filtros de terceros. Segundo, porque logra coordinar un discurso beligerante producido por una serie de fuentes distintas a él que son muy influyentes y a las que luego avala mediante sus likes y compartidos”.

“Y, por último -señaló Aruguete-, X es el insumo noticioso por excelencia de los y las periodistas, por lo que las publicaciones de X no terminan en X. Entonces, no sorprende que el gobierno elija esta red para comunicar y que lo hagan con mensajes fuertemente virulentos, en tiempos de polarización extrema como el actual, es porque ese tipo de posteos alcanzan niveles de propagación inusitados”.

Créditos

Edición periodística

Franco Piccato

Matías Di Santi

Florencia Ballarino

Producción periodística y análisis de datos

Lucía Gardel

Ignacio Ferreiro

Desarrollo

Ariel Tiferes

Joaquín Saralegui

Ignacio Ferreiro

Fotografía

Matías Severo