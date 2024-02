Gustavo Valdés, por la visita de Milei: «Presidencia no nos informó nada aún»

«Tengo entendido que el Presidente llega el lunes. No tenemos información formal respecto a la cuestión protocolo. Si Presidencia nos invita vamos a ir, sino no», respondió el gobernador Gustavo Valdés, en referencia a la visita confirmada de Javier Milei el lunes. El mandatario provincial garantizó el protocolo de seguridad pero insistió: «viene a una charla, no invitado por nosotros»

«Presidencia aún no nos informó nada. Sabemos que viene a dar una charla pero nada más. Si tenemos una invitación de Presidencia iríamos, sino no», expresó el gobernador Gustavo Valdés, tras el acto de asunción del nuevo titular de Vialidad Provincial.

En contacto con la prensa «si solo se trata de una charla con un club privado, no acompañaremos la agenda del Presidente de la Nación con el Gobierno Provincial»

«Tenemos buena relación con Nación, pero sin entrar en polémica insisto: no viene invitados por nosotros. No tenemos información formal. Repito: no tenemos una información formal de Presidencia», recalcó.

Valdés repitió que «nosotros no tenemos comunicación de Casa Rosada, y si no la hay es porque no se quiere»

