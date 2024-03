Guillermo Francos negó el recorte de fondos para cajas jubilatorias de las provincias

El ministro del Interior, Guillermo Francos, desmintió el recorte de partidas para las cajas previsionales de 13 provincias planteado en el DNU publicado este miércoles.

«Se reasignaron nombres, pero los montos están«, sostuvo. «Voy a clarificar, y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos», dijo Francos ante los señalamientos de gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), quien dijo que no descartaba recurrir a la Justicia.

En declaraciones radiales, afirmó: “Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir».

«Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir, que es lo difícil. La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema, y hay algunos amparos. Pero lo que no está definido, porque hay auditorías, es el monto transferido», agregó. El ministro tendrá una reunión el jueves con mandatarios provinciales.

Página 12

