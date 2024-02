Fue primicia de LPO: Adorni intentó negar el giro de fondos a Nacho Torres, pero lo terminó admitiendo

El vocero buscó desmentir la tregua y atacó al gobernador de Chubut por organizar las fiestas «del tren a vapor» y «la tortilla al rescoldo».

Manuel Adorni quiso desmentir la primicia de LPO sobre la tregua con Nacho Torres y el envío de fondos a Chubut, pero lo terminó admitiendo.

El vocero presidencial arrancó su conferencia de prensa diaria con una aclaración sobre el conflicto de Chubut. «Hubo algún rumor de que el gobierno nacional envió fondos a la provincia destinados al Fondo Compensador del Interior, esto es falso», dijo Adorni.

LPO reveló el miércoles que Nación acató el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y le envió a Chubut la cuota del mes de noviembre del fondo compensador del transporte. Pero Adorni pareció querer seguir la polémica y lo negó.

Unos minutos después le pidieron a Adorni una precisión sobre el envío de fondos a Chubut, y se desmintió a sí mismo. «Yo no dije que no habíamos transferido lo del Fondo Compensador del Transporte si no que habían dicho que era para otro fondo y que no era así. Sí se transfirió lo del Fondo Compensador del Transporte», reconoció.

En realidad lo que intentó Adorni fue desmentir que Milei haya tenido que dar marcha atrás en la pelea con Nacho Torres, y de hecho el vocero volvió a atacar al gobernador de Chubut.

«Les cuento los fondos transferidos a Chubut en términos de coparticipación en febrero: $21.971 millones. Durante este mismo lapso la provincia realizó 25 festivales», cuestionó Adorni, que definió esos festivales como gasto superfluo. «Dentro de estos festivales que organizó, colaboró o aportó Chubut durante febrero, durante el mes que recibió 22 mil millones de pesos de coparticipación, están la Fiesta nacional del tren a vapor, la Fiesta regional de la tortilla al rescoldo, la Fiesta de la doma y el folklore, la Fiesta regional de la flecha, la Fiesta provincial del caballo, entre otras fiestas locales populares», chicaneó.

