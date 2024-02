Este lunes 19: Milei llega a Corrientes en avión de linea y vaticinan un encuentro con Valdés

Desde el Club de la Libertad brindaron mayores detalles sobre el evento, pero aclararon que la agenda Nación y Provincia corre por otros carriles. “Nosotros cumplimos con invitarlo al gobernador para que nos acompañe en el evento”, dijo Alberto Medina Méndez.

Ante la llegada a Corrientes del presidente de la Nación, Javier Milei, desde el Club Libertad dieron más detalles sobre el conversatorio cuyo principal orador será el jefe de Estado. La temática será la batalla cultural. Si bien no hay confirmaciones oficiales, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente de la Capital, Eduardo Tassano lo recibirán en el aeropuerto, tras arribar en lo que sería un avión de línea.

El presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Mendez en diálogo con Radio Sudamericana indicó “es una visita con mucha expectativa, vivimos una semana bastante diferente, con todas las complejidades que esto trae aparejado consigo, como cuestiones vinculadas a la seguridad que esta circunstancia implica, por lo que estamos bastante conmovidos con la decisión y al mismo tiempo entusiasmados con lo que va a pasar”.

En cuanto a horarios, movilidad y estadía de Milei en Corrientes dijo que “esas son cosas que están vinculadas a la seguridad, por lo que no hay confirmaciones oficiales seguramente iremos conociendo estos detalles con el paso de las horas”.

“El evento comienza a las 19, en el espacio Andes ubicado por Avenida Maipú al 3840. Hay un dispositivo montado dentro del lugar para poder llevar adelante la conferencia porque no solamente está la presentación del presidente Milei, sino también la de Alberto Benegas Lynch padre que va a estar a través de videoconferencia en vivo”.

“Estamos viendo la acreditación de prensa nacional y local. También va a haber trasmisiones en vivo que seguramente va a tener réplica afuera de Corrientes”, acotó.

“Consensuamos, mediante una conversación telefónica en las últimas 72 horas, que no va a ser una conferencia, vamos a tener una conversación, un diálogo entre los dos sobre el tema de la batalla cultural que va a ser el eje de la conversación, porque es el aniversario de una fundación que difunde las ideas de la libertad, que no está enmarcada en el contexto de la política partidaria ni en la coyuntura, sino que en el ámbito de la discusión intelectual y del debate académico de las ideas. No olvidemos de que de ahí viene Javier Milei”.

“Estamos hablando de una persona que estuvo en la batalla cultural y que vino a Corrientes el año en el que el Club de la Libertad se fundaba. Eso explica en buena medida porque él decide venir. Porque por supuesto estuvo ocho veces en Corrientes de la mano del Club, la Fundación editó dos de sus libros gracias a la generosidad de él”.

“Hay un vínculo muy fuerte y por eso la temática va a pasar por este estadista que tiene que ver con la discusión de la batalla cultural”, remarcó.

Detalló que el salón cuenta con un cupo de mil personas, pero además se habilitarán pantallas por las que unas 3 mil personas podrán seguir en vivo, dentro del predio, la conferencia.

El presidente del Club, informó que no se podrá estacionar dentro ni en los alrededores del salón, por lo que se recomienda a los participantes no asistir en un vehículo propio.

Sobre la asistencia del gobernador Gustavo Valdés al conversatorio, quien día atrás aclaró que esperaba la invitación de Presidencia, Medina Mendéz dijo que “nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con la fundación que es la organizadora del evento y la que invitó al presidente de la Nación y él aceptó esa posibilidad para sorpresa nuestra. A partir de ahí como dice el gobernador, Provincia y Nación tendrán una agenda de la cual nosotros no somos parte, porque no tenemos que ver con esa dinámica y eso se maneja por otros carriles”.

“Nosotros cumplimos con invitarlo al gobernador de la Provincia y a las autoridades en general que nos acompañen en el evento, que no tiene que ver con la presencia de Javier Milei sino con el aniversario de la fundación. Lo hacemos siempre todos los años y lo hemos hecho con todos los gobernadores que tuvimos en estos 10 años”, aclaró.

Sobre la posibilidad de que Valdés y Tassano reciban a Milei en el aeropuerto dijo que “no tengo información oficial y para ser sincero el dia de mañana (por hoy) cuando se termine de cerrar el circuito de seguridad, ese dato lo vamos a tener seguramente”.

Reunión

En la antesala al arribo del presidente de la Nación Javier Milei a Corrientes, el gobernador Valdés mantendrá un desayuno de trabajo con su par de Chaco Leandro Zdero y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) Omar Larroza.

Sobre el encuentro, el mandatario provincial en diálogo con la prensa indicó “hemos planteado una reunión de trabajo para que nosotros podamos saber cuál es la apoyatura que podamos tener hacia el futuro, las carreras del ámbito académico de ambas provincias y ver que apoyatura podemos tener.

“Sabemos que la Unne está pasando un momento no fácil y nosotros tenemos que estar para acompañar a la Unne”, cerró.

