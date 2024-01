Encefalomielitis Equina: la vacuna volvió a ser obligatoria

El Gobierno nacional dispuso a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroaliementaria en una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial que la vacuna contra la Encefalomielitis Equina vuelva a estar dentro de el calendario de vacunación obligatorio. Debe ser aplicada en animales desde los dos meses en adelante.

Esta decisión se tomó frente a al emergencia sanitaria que atraviesa el país. Aplicar estas dosis al equino evita el desarrollo de la enfermedad que se transmite a través de un mosquito. El insecto pica a la víctima y luego va en busca de otra. Cuando los síntomas aparecen, pero son desestimados o no se los tiene en cuenta la patología puede avanzar hasta provocar la muerte en el animal. Si bien, hay casos que fueron atendidos a tiempo, esto no garantiza que el equino se pueda salvar. Cada caso es particular.

Aunque contar con un diagnostico certero les permite a las familias que habitan el lugar realizar las correspondientes medidas preventivas y así evitar contraer la enfermedad. Ante cualquier síntoma se debe acudir a la oficina de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroaliementaria. El riesgo es grande porque una picadura del mosquito transmisor puede contagiar a personas, ya que hasta el momento se registraron tres muertes como consecuencia de haber contraído la enfermedad.

Cabe recordar que esto ya era así anteriormente, hasta que con la llegada del gobierno de Mauricio Macri se dispuso no considerar obligatoria la aplicación de esta vacuna en equinos. Este, junto a factores climáticos más la histórica seca que atravesamos el año pasado, entre otros elementos, fueron el caldo de cultivo para el actual brote que se está viviendo en numerosos puntos del país al mismo tiempo.

