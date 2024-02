Docentes correntinos: el gobierno provincial admitió pérdida de $1.200 millones mensuales no enviados por Nación

La Ministra de Educación, dijo que se estudia hacerse cargo de los fondos que no enviará la Nación. Los gremios consideran que solo se trata de una compensación de ingresos y no de un aumento de sueldo como lo solicitan las bases docentes. En la reunión de ayer no se habló de activar paritarias ni de mejoras salariales, puntos claves para los educadores.

El Gobierno Provincial informó a los sindicatos docentes que estudia hacerse cargo de los montos del Fondo de Compensación Salarial Docentes; Fondo de Incentivo Docente; Conectividad y Material Didáctico; que antes era cubierto con fondos nacionales. Sin embargo esto no es un aumento de sueldos, sino una medida de compensación ante la pérdida de ingresos, los sindicatos docentes quieren que haya una discusión paritaria para fijar un nuevo piso salarial y además están preocupados por la infraestructura escolar. Esos recursos no recibidos y que el Presidente dijo que no enviará a las provincias, suman $1.200 millones mensuales menos para todo el sector docente.

Desde los representantes sindicales había expectativa de que el encuentro sea el inicio de la paritaria docente provincial, sin embargo no fue así. La ministra de Educación les anunció que el Gobierno Provincial estudia hacerse cargo de los montos que antes pagaba la Nación, los gremios quieren detalles que la Provincia no les pudo dar, debido a eso se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 19.

“La ministra dijo que (la Provincia) podría hacerse cargo de los fondos que enviaba Nación. Para nosotros es un retroceso porque tendríamos que estar hablando de un incremento salarial” dijo el representante de ACDP, agregando que “otro de los temas que nos preocupa es la infraestructura escolar

Es tanto SUTECO, indicó que “el recorte de fondo nacionales a los docentes implican casi un 30% del salario de los docentes correntinos” agregando que “nosotros venimos con el mandato de las bases de buscar mejoras salariales y no encontramos con este problema”.

Los sindicatos docentes toman como parámetro la información brindada ayer por el INDEC que indica que una familia de 4 integrantes necesita $596.823 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). En la actualidad el básico docente está en 250 mil pesos; los sindicatos quieren conversar sobre.

La reunión se realizó en la mañana de ayer (15/02) en la sede de la cartera educativa y contó con la presencia de los seis sindicatos docentes: Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), el Sindicato Único del Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Movimiento Unificador Docentes (MUD) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Por parte del Gobierno provincial estuvo presente además de la ministra, el ministro de Hacienda y subsecretarios del área de Educación y de Finanzas.

