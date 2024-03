Delirio místico de Javier Milei: qué dice el mensaje que publicó en hebreo

El presidente Javier Milei está al límite y se debe creer Moisés o un enviado del cielo mientras millones argentinos no tienen para comer por culpa de sus medidas económicas.

Javier Milei no detiene su diatriba tuitera y se empeña en superarse cada vez en las barbaridades que publica en X, ex Twitter. No le alcanza con burlarse de chicos son síndrome de down ahora se cree Moisés.

Javier Milei posteó este viernes en redes sociales un pasaje bíblico en hebreo, incluido en el Antiguo Testamento. Javier Milei: qué dice el mensaje que envió en hebreo En la previa a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el presidenteposteó este viernes en redes sociales un pasaje bíblico en hebreo, incluido en el Antiguo Testamento. «Y Dios dijo a Moisés: alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste”. No es la primera vez que el Jefe de Estado hace una alusión al Antiguo Testamento. El 8 de febrero había realizado otro posteo en hebreo con un fragmento bíblico durante el cual Moisés castiga a quienes lo desafiaron. En aquel entonces, el mensaje fue interpretado en clave política tras el freno en el Congreso a la Ley Ómnibus. El viaje místico de Milei, entre los Assassin’s Creed y su encarnación en Moisés

