Corrientes: Ya se hace efectiva la derogación de la ley de alquileres

«El día de hoy (por el sábado) vinieron a cobrarme el alquiler, yo pago por quincena 30.000 porque no puedo pagar 60.000 todo junto en el mes, hoy tenía que pagar 35.000, a mi marido le pagaron en el trabajo $40.000, le pagué al dueño 30.000 y le había quedado debiendo 5.000, me dijo que no que mañana si o si tenía que desocupar, mi marido le dijo que no podía y le pegó.

Mi marido lo empujó para defenderse, se fue y llamó a 3 drogadictos para que nos vinieran a pegar y a sacar nuestras cosas, nos vinieron, no sacaron nuestras cosas a la calle, la cuna de mi bebé que tiene un mes de nacido, me pegaron a mí, nos agredieron, nos rompieron algunas cosas.

Pago 60.000 un galponcito que está lleno de alacranes y humedad.

Nos dieron 15 días nomás para desalojar, no tenemos recibo de sueldo y tenemos una bebé recién nacida.

Por favor si la gente me puede ayudar publicando y si me puede ayudar avisándome sobre un alquiler disponible.

Fue en el barrio San Roque por calle Río Miriñay.

Si alguien sabe de algún alquiler por favor que se comuniquen conmigo 3794037697″. Virginia.

