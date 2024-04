Corrientes en modo libertario: ministro de Salud Pública no descartó cobrar atención a extranjeros

El ministro de Salud Pública de la provincia dijo que «por ahora» no se cobra la atención sanitaria a extranjeros. Explicó que es una decisión política y que la idea habita «en la cabeza de muchos integrantes del sistema de salud» local. La iniciativa va en consonancia ideológica con la del Presidente de la Nación de quien el gobernador es un alto adherente y aliado político.

El titular del ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes admitió ayer en una rueda de prensa que “por ahora” el Estado correntino no cobrará la atención médica a extranjeros en hospitales provinciales. Explicó que eso “se debe determinar por una decisión política” pero aseguró a los cronistas radiales que lo entrevistaban: “Les puedo asegurar que eso está en la cabeza de muchos integrantes del sistema de salud» refiriéndose al cobro por atención sanitaria a ciudadanos de otros países en Corrientes.

No aclaró el funcionario provincial si en su cabeza también habita esa idea que coincide ideológicamente con el credo libertario del Presidente Javier Milei, de quien el gobierno provincial es un total adherente en temas políticos y económicos. De hecho, en la presentación de la campaña de vacunación contra el dengue (el pasado lunes 08 de abril) el gobernador dijo que sólo se vacunará a correntinos. No hubo mucho detalles al respecto, si eso deja afuera a extranjeros y también a ciudadanos de otras provincias que residan en Corrientes pero no hayan realizado el cambio de domicilio.

