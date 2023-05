Confirman femicidio de periodista curuzucuateña: Dos puñaladas y una soga para simular un suicidio

A 72 horas del brutal homicidio de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, los resultados preliminares de la autopsia revelarían que la víctima fue asesinada de dos puñaladas en el cuello y que luego le colocaron una soga para simular estrangulamiento mecánico, indicaron fuentes cercanas al caso.

La soga hallada sobre el cuello de la periodista habría sido colocada después de muerta, posiblemente, para simular un suicidio. Los hijos de la víctima piden a los investigadores que no se centren solo en una hipótesis.

Mientras tanto, la fiscal María José Barrero confirmó que si bien Jara es por el momento el único detenido en la causa, «se siguen investigando varias hipótesis en torno a lo que sucedió con la víctima». Ayer hubo una nueva inspección general de la vivienda donde sucedió el crimen, pero esta vez trabajó una docena de peritos científicos forenses y tecnológicos. El cuerpo aún continuará en la morgue judicial de la capital correntina.

Desde muy temprano, ayer por la mañana, se montó un operativo especial sobre calle Pujol al 800. Cortaron calles aledañas para el traslado de todos los especialistas que inspeccionaron la vivienda de la periodista Griselda Blanco, centímetro a centímetro, buscando cualquier indicio que ayude a la fiscal Barrero a cimentar la causa que por estas horas solo tiene como único detenido a la expareja, el periodista A. Jara.

«Si bien tenemos un solo detenido, la investigación nos propone varias hipótesis. Una de ellas es un posible femicidio, pero no se descartan otras pistas fuertes que van surgiendo», explicó la fiscal.

La titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Curuzú Cuatiá confirmó que existe un video en que se lo ve a Jara llegar a la casa de Griselda Blanco, pero no profundizó en detalles de una causa que hace 48 horas está bajo secreto de sumario.

La fiscal Barrero confirmó que desde el domingo a la madrugada está trabajando un equipo de investigadores de la Policía de la Provincia, juntamente con un equipo de homicidio, de la científica y de informática forense de la Policía Federal Argentina. A todos ellos se unió en las últimas horas el comisario inspector Ricardo Juri, un experto investigador de la fuerza nacional, quien entre otros casos notorios estuvo a la cabeza de las pesquisas del caso por el homicidio de Ángeles Rawson, ocurrido en junio de 2013 en la Capital Federal, y por quien condenaron a cadena perpetua al portero del edificio donde vivía la adolescente asesinada.

En relación al detenido Jara, y más allá de las pruebas que tienen bajo secreto de sumario los investigadores del caso, una filmación en la que se ve llegar de madrugada al ex novio a la casa de Griselda, sería la prueba que lo incriminó desde un primer momento. También otro detalle no menor es que la cerradura de la casa no fue forzada, por lo que quien atacó a la periodista fue alguien al que ella conocía y le abrió la puerta, o bien tenía llave del lugar.

Fuente: Diario época

Foto: Enfoque Digital

