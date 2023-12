Bullrich celebró un decreto y luego se arrepintió

El decreto de Alberto Fernández cambió la jurisdicción operativa de la custodia para los expresidentes, que pasó a depender operacionalmente de la Casa Militar. Aunque ese fue el único cambio, la oposición criticó la medida porque supuestamente también extendía la custodia para desplazamientos dentro y fuera del país y de por vida. Eso generó controversias y polémicas, pero en realidad no era lo que había cambiado: la custodia en el exterior es una de las prerrogativas de vieja data de las que gozan los ex mandatarios desde antes del decreto, según un dato que el propio ex Presidente se encargó de aclarar durante sus últimas horas de mandato.

Aún asi, la cartera de la ministra informó ayer la derogación «mediante Decreto IF-2023-148458977-APNMSG» del Decreto N°735 del 8 de diciembre, que «determinaba la obligatoriedad del Estado argentino de brindarle custodia tanto a él como a sus familiares directos, aun viviendo en el exterior», señalaron. E indicaron que eso «implicaba la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional».

En ese contexto, la ministra celebró y agregó: «Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, sostuvo en la red X aunque poco después el tuit desapareció. Ahora habrá que esperar la publicación del decreto para entender, los alcances, si cambian las dependencias nuevamente y si efectivamente también elimina la custodia de ex Presidentes en el exterior.