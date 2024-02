Brote de dengue en Corrientes: Bobadilla advirtió que «nos queda todo febrero para seguir teniendo casos»

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, Dra. Angelina Bobadilla visitó los estudios de Radio Dos donde brindó detalles del brote de dengue que afecta a la provincia. Remarcó la importancia de realizar la limpieza de recipientes para evitar que la enfermedad se siga propagando.

Meseta alta de Dengue

«Estamos con una meseta alta, ha sido un enero muy particular para lo que ha sido el brote de dengue históricamente distinto», comenzó analizando la dra. Angelina Bobadilla sobre la situación del Dengue en Corrientes.

La situación va seguir hasta febrero

«Tiene que ver con el cambio climático y la cantidad de lluvia que hemos tenido y que va a seguir abriendo porque el niño sigue instalado. Miraba también todo lo que sea clima y hasta marzo vamos a tener este clima, o sea que nos queda todo febrero para seguir teniendo casos de dengue», advirtió la profesional al explicar como la situación climática hace propicia esta situación.

La importancia de la limpieza y concientización

Bobadilla aseguró que la concientización es lo más improtante en este tipo de situación. «Lo que hacemos cada uno en casa, realmente es la diferencia con la evolución que puede tener el brote. Nosotros bajamos casa por casa, van los equipos que están con los bloqueos, hay gente que está con la concientización hablando con el vecino, viendo con el que está con dengue, se le lleva el repelente, el paracetamol al que necesita o se lo da al centro de salud»

El Aedes está dentro de las casas

Contó que en las recorridas que realizan van a las casas y encuentran los criaderos dentro de las casas. «Puede estar limpia, brillante, no estamos hablando por ahí, no nos estamos refiriendo a la limpieza de lo sucio, sino nos estamos refiriendo a los criaderos que se generan tras las lluvias, el el agua de las mascotas o de las plantas».

«Es chiquito, es un mosquito que está conmigo en casa, lo tengo adentro de la casa y en el patio, no vive en la zanja, ahí están otros mosquitos menos peligrosos. No pican si van a jugar a la plaza a tomar un mate o la costanera, ahí están otros mosquitos que también pican, pero en este caso no son de riesgo para el virus dengue», aclaró.

Cómo es el mosquito transmisor

«Este Aedes está en casa, es silencioso y pica a la mañana temprano más y a la tardecita, es cuando es mayor. Es pequeñito con las patitas blancas, todo lo que vemos amplificado en las imágenes es así», detalló.

COMPARTIR