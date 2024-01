Amenaza de ruptura: Los libertarios no ceden en retenciones y los bloques aliados preparan dictamen propio

El gobierno se niega a ceder en el aumento de retenciones y jubilaciones. Después de una jornada de intensas negociaciones, los diputados de la UCR, Pichetto y otros bloques amenazas con presentar dictamen propio.

El proyecto de la ley ómnibus peligra antes de confeccionar su dictamen. Aunque desde el entorno de Martín Menem respondían que la reunión con los legisladores de la oposición que apoyan la ley ómnibus pero reclaman modificaciones había sido positiva, LPO confirmó con diputados de los bloques de la UCR, Hacemos Cambio Federal (HCF) e Innovación Federal (IF) que ya trabajan en un despacho propio, «por las dudas que no haya acuerdo».

Pasadas las 21, un legislador radical le dijo a este medio que los representantes del Poder Ejecutivo y Menem «se juntan para avanzar en un dictamen, para que cada uno vaya con el suyo». La ironía fue compartida por una diputada de la bancad que conduce Miguel Pichetto: «no se dejan ayudar y nosotros avanzamos porque tenemos que tener un dictamen», explicó.

Hasta hoy, la modalidad encarada por los libertarios para hacer lugar a las correcciones que planteaban sus socios de las bancadas colaborativas era la de armar reuniones por separado y por ejes temáticos, como cultura, seguridad, defensa, administrativa o fiscal. Cada área era coordinada por algún responsable del gobierno que acreditara conocimiento al respecto. «Al grupo de Cultura no vino nadie», se quejó una diputada.

Durante la tarde, uno de los miembros del gabinete de Javier Milei que participaba de las negociaciones consideró «casi imposible» que el oficialismo llegara a convocar a una sesión para este sábado pero guardaba una remota expectativa. Sin embargo, los legisladores Nicolás Del Caño y Margarita Stolbizer advirtieron que el reglamento impedía ese cronograma, tal como informó LPO.

El desarrollo del trámite parlamentario, al borde del naufragio, debería continuar mañana con una nueva audiencia en el plenario de comisiones para que los diputados escuchen a los afectados con el articulado del expediente y al término de esa reunión se podría convocar a una nueva con el propósito de fundamentar y dictaminar sobre el proyecto.

Así, no se podría dictaminar antes del viernes pero el problema se torna más agudo para el oficialismo: si no acuerda con radicales, pichettistas y macristas, podría conseguir mayoría en la comisión el dictamen de rechazo que preparan el peronismo y la izquierda. Para colmo, es probable que la UCR, HCF e IF superen en voluntades a LLA y el PRO, que al cierre de esta nota parecía mantenerse atado a la suerte del expediente original.

