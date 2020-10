Zulemita Menem anunció su lanzamiento político: «Quiero pacificar el país como lo hizo mi padre»

La hija del ex presidente Carlos Menem, que siempre tuvo un perfil muy mediático, anunció en «Los Ángeles de la Mañana» sus intenciones de ser candidata a diputada.

En medio de fuertes rumores sobre su eventual candidatura, Zulemita Menem confirmó sus intenciones de lanzarse en la política y seguir los caminos de su padre, el ex presidente Carlos Menem.

En comunicación telefónica con «Los Ángeles de la Mañana», la empresaria anunció que aspira a la precandidatura como diputada por la provincia de Buenos Aires. «Me voy a dedicar a la política, lo tengo decidido. Vengo pensándolo desde hace un montón de tiempo. Me han ofrecido muchas veces, pero creo que el lugar desde donde uno puede cambiar las cosas es desde la política«, aseguró la hija del ex mandatario.

«Decidí hace unos días incorporarme y empezar a hacer política desde el camino de la unión, desde el consenso. No a la discusión, sino juntar puentes, unir», destacó.

Incluso evaluó la gestión de su papá: «Si no se vuelve a pacificar este país como lo hizo mi padre en ese momento, que le tocó a él, que recibió un país devastado socialmente, económicamente, y él lo primero que hizo fue ‘pacifico este país y después gobierno’, y así lo logró. Nadie le puede quitar el mérito a mi padre haber pacificado Argentina. Te puede gustar o no su gobierno, pero el mérito de haber pacificado Argentina es el mérito más grande que ha tenido mi padre«.

Además, en entrevista con Ángel de Brito, la futura candidata destacó que recibió la oferta por parte «del Partido Federal para encabezar la lista de diputada. Hay mucha gente de la provincia».

Pero aclaró también que acaba «de tomar una decisión que es entrar en política, para cerrar candidaturas y partido queda un montón, será el año que viene». Y reflexionó: «Veremos por dónde nos lleva, lo importante es tener la vocación de serlo«.

«Voy a ir por la provincia de Buenos Aires. Hay que cambiar la provincia de Buenos Aires que es la mitad del país«, concluyó.