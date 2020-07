Zulema Yoma desmintió el nuevo casamiento con Carlos Menem

Zulema Yoma desmintió que vaya a casarse nuevamente con el ex presidente Carlos Saúl Menem. Días atrás, una serie de versiones indicaban que la expareja iba a contraer nuevamente enlace. “La última en enterarme fui yo”, aseguró.

“No hay nada, una cosa así la anuncio yo”, afirmó Zulema en declaraciones a Ámbito.com. Asimismo explicó que si bien mantiene una relación “cordial” con el exmandatario, su opinión respecto de él no cambia: “Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, precisó.

Sin embargo dejó en claro: “Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija”.

Consultada ahora sobre los dichos del letrado, Yoma manifestó: “La última en enterarme fui yo. Todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al doctor D’Alessandro”.

Mercedes Ninci confirmó que no habrá boda. En una publicación en su cuenta de Instagram relató que tuvo una charla telefónica con la ex primera dama: “Me dijo ‘ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo‘”.

Llegamos a los 90 años viejito !!! Comienzo este día parafraseándote “Estamos mal pero vamos bien “hoy es tu cumple,pero Dios me dio el regalo a mi de tenerte en este día ❤️te amo con mi alma.Fuerza pa 💪@CarlosMenem_LR #los90deMenem pic.twitter.com/0TV3ITfo1d — zulema menem (@zulemitamenem) July 2, 2020