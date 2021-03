«Yo no estoy dispuesto a ir a Corrientes si no voy para ganar»

Aníbal Fernández habló con Radio Sudamericana ya que es uno de los nombres que suena más fuerte para ocupar el cargo de interventor del PJ, tras la salida de Julio Sotelo. “Yo no estoy dispuesto a ir a Corrientes si no voy para ganar, yo voy para ganar. Eso requiere que todos estén convencidos que lo podemos hacer, juntar las cabezas no es cosa fácil”, dijo.

El exjefe de Gabinete y exministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo estar dispuesto a reorganizar el peronismo correntino si Alberto Fernández autoriza su designación. “Yo no sé si voy a ser el interventor, es una decisión del presiente de la nación. Una vez que eso esté yo con mucho gusto me sentaría a trabajar», expresó.

«Yo no estoy dispuesto a ir a Corrientes si no voy para ganar, yo voy para ganar. Eso requiere que todos los legisladores, concejales, todos estén convencidos de que lo podemos hacer entre todos, juntar las cabezas no es cosa fácil. A mí me da mucho placer que muchos me mencionen como posibilidad de ser interventor, sería estupendo poder trabajar para dar una respuesta única para el peronismo”, dijo.

Aníbal se mostró optimista pese a que el radicalismo viene gobernando la provincia hace ya 20 años. “No se gana hasta que se gana chamigo. Si ustedes creen que se gana tomando café, eso no es así, hay que ponerse a trabajar. Hay que dialogar con todos los sectores”, subrayó.

