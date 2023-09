Yacyretá: Argentina realizó un nuevo desembolso y Paraguay restableció la energía

Ambos países alcanzaron un acuerdo por la cancelación de la deuda de energía por la represa Yacyretá y el cobro del peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El conflicto surgido con Paraguay por la energía de Yacyretá -que involucra también a la hidrovía– se puso en pausa luego de que las autoridades de ambos países llegaran a un acuerdo. La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, junto a la delegación argentina de Yacyretá confirmaron nuevos desembolsos por suministros energéticos como respuesta al gesto de su contraparte paraguaya de reestablecer el excedente de energía que no utiliza. A su vez, aseguraron que el cobro del peaje de la Hidrovía del Río Paraná no se suspenderá.

No obstante, el Gobierno argentino expuso otro inconveniente que atañe al país vecino, relacionado con la disparidad en las inversiones para la construcción de otra represa en el brazo Aña Cuá.

“A lo largo de estos meses de asumida las nuevas autoridades del socio en el Ente Yacyretá, no se ha logrado arribar a un entendimiento acerca de los recursos que Argentina aporta sin solución de continuidad para las obras complementarias como es Aña Cuá y todo el mantenimiento del parque generador de la represa”, indicaron fuentes oficiales. La inversión argentina para el proyecto Aña Cuá fue de US$ 190.300.000 para ampliar la potencia de la represa. A su vez destinó a la Rehabilitación del Parque Generador US$ 304 millones para restaurar el funcionamiento de otras turbinas.

Según lo detallado por la cartera de Energía, la deuda de la EBY con el Estado Argentino por la realización del proyecto asciende a US$ 28.445 millones.

