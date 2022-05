«Ya no hay chance»: La correntina que «ganó» un auto con Wanda Nara denuncia que fue estafada

Se trata de Agustina Ramírez de Paso de los Libres, quien fue notificada durante en marzo que fue la ganadora del sorteo de un auto realizado por la famosa influencer Wanda Nara. Este jueves adelantó en exclusiva a Radio Dos que «no se comunicaron más con ella» y no le entregaron el auto.

El anuncio del sorteo se realizó a través del instagram de Wanda Nara a principios dem marzo. En el posteo a través de instagram, Wanda Nada indicó que iría a sortear un Peugeout 208 Active.

Agustina Ramírez de Paso de los Libres, es la joven que ganó el Peugeout 208 Active en el sorteo que realizó en su cuenta de Instagram Wanda Nara, comentó que pasaron dos meses y el vehículo no le llegó, y que no le dan respuestas al respecto.

Agustina Ramírez, contó: «hace casi dos meses ya que gané el auto, al principio como que estaba todo bien, me pidieron todos mis datos, pero nunca me llegó nada al final».

Asimismo, la joven libreña, comentó: «después me enteré que le debían a mucha gente la empresa, y no me respondieron más le escribí a Wanda por instagram para pedirle que me ayude y me dejó en visto».

A su vez, si se comunicó con alguna de las empresas, Agustina, mencionó: «no me respondió más, por ningún tipo de línea de comunicación».

Y agregó: «fui a ver dónde estaban, me apareció en internet, llamé y el portero me dijo que sólo iba gente a reclamar, pero no iba nadie a la oficina».

Al mismo tiempo, la joven describió: «les hablé muchas veces, para preguntar cómo estaban los papeles, cuándo me iba a llegar el auto y me respondían al principio, pero después ya me respondían todo cortante y después ya me dejaron de responder».

«Siento que no hay chance de que me den el auto» enfatizó Agustina Ramírez.

