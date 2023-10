Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia

Después de meses de especulaciones, la conductora sintió que era el momento de hablar de su enfermedad con todas las letras.

Wanda Nara tiene la facilidad para trascender en los medios masivos de comunicación con cada cosa que pasa en su vida personal y profesional. A mediados de julio de este año, disfrutaba de un próspero momento en su carrera como presentadora de «Masterchef» en Telefe. Además, su relación con Mauro Icardi iba viento en popa, había recibido un prestigioso premio Martín Fierro y se preparaba para iniciar unas vacaciones en familia.

Sin embargo, en medio de este momento de éxito, se vio forzada a cancelar de manera urgente un viaje planeado a Europa. Esto se debió a resultados inesperados en exámenes médicos de rutina, lo que la obligó a quedarse en Argentina para atender su salud.

Esta situación desató un debate sobre la condición de la presentadora, con rumores y declaraciones contradictorias, aunque con poca información certera.

A pesar de los rumores iniciales de una enfermedad oncológica, Wanda no había proporcionado detalles concretos sobre su diagnóstico, aunque confirmó que estaba recibiendo tratamiento en la Fundación de Hematología (Fundaleu).

Este sábado, la conductora finalmente puso fin al misterio que rodea su salud. Respondiendo a un seguidor que le preguntó directamente sobre su enfermedad a través de Instagram, la mediática reveló por primera vez que padece Leucemia. Explicó que al principio le costaba nombrarla y se refería a ella como «esa cosa que tengo yo», pero finalmente pudo hablar de su enfermedad con sinceridad.

Además, Wanda aprovechó sus redes sociales para abordar las críticas que había recibido por no hablar del tema o por hablar demasiado al respecto. Se disculpó con aquellos que sintieron que no compartía información a tiempo y aseguró que ahora estaba dispuesta a nombrar su enfermedad sin rodeos.

Wanda lloró en la TV italiana al hablar de su salud

Hace unas semanas atrás, Wanda hizo su debut triunfal en «Ballando con le Stelle», la versión italiana del reality «Bailando con las estrellas» que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci. Y, en una charla de backstage que mantuvo en el idioma de esa tierra, explicó cómo fueron sus últimos días en la Argentina, cuando se confirmó que tenía un problema de salud, y por qué decidió aceptar el desafío de participar de ese programa. «Allí me salieron valores un poco extraños», señaló.

También, la empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. «Cuando me llegó la propuesta del ‘Bailando’, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento», dijo.

Además, relató que sus niños se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. «Si lo hago es para demostrar que estoy bien», reconoció entre lágrimas. (Infobae)

