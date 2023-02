El avión Skyvan PA-51 que fue utilizado el 14 de diciembre de 1977, durante los llamados «vuelos de la muerte», para arrojar vivos al mar a tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo, a dos de las monjas francesas y a otros siete militantes, fue encontrado en Estados Unidos y será repatriado a Argentina para luego exhibirse en la ex ESMA, en las próximas semanas. La aeronave en la que secuestraron a Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet podría estar en la ex Escuela de Mecánica de la Armada el próximo 24 de marzo, Día de la Memoria, según las declaraciones de Cecilia de Vicenti, hija de Villaflor, a Página/12. El pasado 8 de enero, el piloto Enrique Piñeyrollegó a un aeropuerto de Arizona, en el país norteamericano, para confirmar si el Skyvan que actualmente tiene la matrícula N190WW es el mismo que el que fue usado durante los «vuelos de la muerte». «Fui a corroborar que fuera el mismo avión. Yo lo había visto cuando estaba en Fort Lauderdale, y Massa me pidió que fuera a verificar que se tratara del mismo avión, cosa que fue muy sencilla porque conozco el avión y el número de serie no cambia nunca. Es una especie de número en el chasis», cuenta el también cineasta, quien explicó que el pedido se lo hizo el ministro de Economía después de los reclamos de las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida, Mabel Careaga y la mencionada de Vicenti.

El uso del Skyvan en la actualidad

Piñeyro reveló en diálogo con el medio previamente mencionado qué función tiene en la actualidad la aeronave: «Ahora hace lanzamiento de paracaídas. Es un poco raro. Me recuerda mucho cuando fui a declarar: eran hostiles el tribunal y todos los abogados de los imputados. En un momento, una de las defensoras me dice: ‘Usted cuestiona el propósito del vuelo, ¿qué diría si yo le dijera que el vuelo fue de lanzamiento de paracaidistas?’. Le dije: ‘Yo lo primero que me preguntaría es si los paracaidistas tenían paracaídas”. No podía creer que me dijeran eso en una sala de audiencias’.

El avión que está estacionado en el aeropuerto de Coolidge en Arizona tiene el número de serie SHI888, que es el mismo que consta en el contrato de compra-venta que firmó la PNA cuando los adquirió a los fabricantes en Irlanda.

En el año 1971, la Prefectura compró cinco de estos aviones. Dos fueron destruidos durante la guerra de Malvinas, mientras que los tres restantes se vendieron en 1994 a CAE Aviation srl de Luxemburgo: uno se quedó allí, otro terminó en el Reino Unido y el tercero fue a Estados Unidos. Cuando la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo encontraron en 2010 al modelo en cuestión, éste pertenecía a la empresa GB Airlink y lo usaba como correo privado. Después lo adquirió Win Win Aviation, que lo utilizaba para viajes de paracaidismo.