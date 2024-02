Votos divididos de los correntinos en el tropiezo de la Ley Ómnibus

Los Diputados Nacionales Manuel Aguirre y Jorge Romero se refirieron a la vuelta a comisión del proyecto de la Ley Ómnibus. El radicalismo no iba a acompañar las privatizaciones y el Impuesto País mientras que desde Unión por la Patria aseguran que “fue un tratamiento parlamentario desprolijo”.

Legisladores Nacionales de Corrientes se refirieron a la vuelta a comisión del proyecto de la ley ómnibus a pedido del oficialismo. Desde el radicalismo informaron que no iban a acompañar las privatizaciones y tampoco el Impuesto país, dado que el Gobierno nacional no iba a coparticipar el 30 por ciento a las provincias. Mientras que desde Unión por la Patria aseguran que fue un tratamiento desprolijo, una muy mala estrategia parlamentaria por parte del oficialismo y que tampoco van a acompañar el proyecto así como esta.

Luego de la aprobación en general del proyecto de la ley ómnibus la semana pasada, en la sesión de este martes la iniciativa nacional volvió a comisión luego de que varios artículos fueron rechazados. El pedido fue hecho por la bancada de La Libertad Avanza y aprobado por la mayoría del pleno del recinto. La decisión se dio luego de un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo, antes de que se sometiera a votación el apartado de privatizaciones.

En este marco, el Diputado Nacional por Corrientes, Manuel Aguirre (UCR) en diálogo con El Litoral se refirió al proyecto de la Ley Ómnibus y dijo que “el oficialismo pidió que el proyecto vuelva a comisión y se votó así”.

“Aprobamos seis facultades”, dijo el legislador Nacional sobre las facultades aprobadas en materia de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre del corriente año. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año. Con el regreso a comisión, quedó en la nada misma.

“Pero cuando íbamos a tratar las privatizaciones, ahí se suspendió porque ellos no tenían los votos. Nosotros (por el radicalismo) en gran parte íbamos a votar en contra. Pero no es que estemos en contra, pero lo que criticamos es la forma, el modo y el sistema.

“No podemos tratar 41 empresas en un solo artículo. Nosotros lo que queremos es que se trate empresa por empresa y ley por ley”, acotó.

Consultado sobre si los otros bloques dialoguistas (Propuesta Republicana (PRO) y Hacemos Coalición Federal (HCF)) también iban a votar en contra de las privatizaciones dijo que “no se, pero yo hablo por el radicalismo, pero fueron ellos los que retiraron el proyecto”.

En cuanto a la inclusión de la coparticipación del 30 por ciento del Impuesto país a las provincias, como mecanismo de compensación por la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las ganancias dijo que “ellos incorporaron el impuesto, pero nosotros no íbamos a acompañar porque no quisieron participar”

“Ahora el proyecto se volverá a tratar en comisión, pero no sabemos qué va a pasar”, detalló Aguirre.

“Ellos dicen eso ahora, pero no se a quien le están diciendo. Porque nosotros fuimos votando todo . No sé porque se refieren a traición”, dijo sobre la publicación de la Libertad Avanza tras el envío a comisión del proyecto que decía: «La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión».

Por su parte, el Diputado Nacional Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria) también en dialogo con este matutino se refirió a la vuelta a comisión del proyecto de Ley de Bases y dijo “arranca todo de cero, cayó la ley. Ocurrió lo que nosotros venimos manifestando desde el primer día de sesión. Ese primer día ya pedimos que vuelva a comisión el proyecto porque venía con muchas dificultades, dudas y sospechas con respecto al dictamen que se había firmado y que sigue teniendo modificaciones. El Presidente de la Nación (por Javier Milei) acusando a los legisladores de corruptos, de coimeros y de idiotas útiles”.

“Creo que fue un tratamiento muy desprolijo y en el cual nosotros hemos manifestado las distintas dificultades que era otorgar al Presidente de la Nación toda la suma del poder público y todo los superpoderes”, acotó.

“Hoy chocaron contra la realidad, vieron que se le fueron cayendo artículos importantes que era la delegación de facultades, íbamos a entrar al tema de privatizaciones que tampoco había acuerdo y que se le iba a caer, entonces decidieron mandar a comisión”, siguió.

“Creo que es una muy mala estrategia parlamentaria por parte del oficialismo”, fustigó.

En cuanto a la continuidad del trámite parlamentario, Romero detalló que “cayó todo incluso la aprobación en general. La ley arranca de cero. En comisión se analizarán los artículos que tenía originalmente. Se tiene que analizar de vuelta, se tienen que hacer todos los dictámenes de vuelta, mayoría, minoría y disidencia . Arranca todo en las 3 comisiones en un principio, incluso se pueden agregar comisiones. Se arranca de cero el tratamiento como si la ley hubiese entrado hoy y no el 27 de diciembre”.

Consultado sobre la inclusión en el proyecto del impuesto país y la coparticipación a las provincias del 30 por ciento dijo que “No estaba incluida”.

“Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra postura ante el proyecto así como esta”, aseguró sobre su bloque ante el nuevo tratamiento del proyecto.

Sobre un posible futuro de la ley dijo que “así como está no lo tiene. De hecho el oficialismo ya chocó contra la pared y se dio cuenta y pidió el pase a comisión”.

“Falló la estrategia, los acuerdos. Se estaban mintiendo entre ellos. Se ponían de acuerdo verbalmente y cuando iban a los papeles se encontraban con otra realidad. Nosotros lo manifestamos desde un principio, la ley es inviable, no se le podía brindar tantos poderes al Ejecutivo”.

“Si se aprobaba como ellos pretendían tendríamos que haber cerrado el Congreso, porque ya no teníamos más nada que tratar al dejar todo en manos del Poder Ejecutivo”, cerró.

COMPARTIR