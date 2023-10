Votó Patricia Bullrich y se mostró confiada: «Voy a ser presidenta»

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró este domingo que será presidenta y reveló que su objetivo es estar en el balotaje de noviembre y ganar la elección. Lo dijo a la salida de emitir su voto en el predio de La Rural, pasado el mediodía.

«Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado, pero estoy contenta con lo que hemos hecho», remarcó Bullrich, al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

Respecto a sus objetivos en estas elecciones, señaló: “El objetivo es estar en el balotaje y ganar la elección es el objetivo”.

También mencionó la recepción de denuncias de ciudadanos sobre la falta de boletas: “Nos han llagado un montón de denuncias de gente que dice que faltan boletas. Inmediatamente, llamamos a nuestro centro y avisamos que faltan en cada localidad”.

En un tono calmo, Bullrich afirmó: “Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre traemos tranquilidad. Estoy convencida de que estando Juntos por el cambio, nosotros traemos tranquilidad”.

El 13 de agosto, en las PASO, Bullrich demoró varios minutos en votar a través de las máquinas electrónicas y debió intentarlo siete veces. Esta vez tardó menos de un minuto en hacerlo, pero amagó a entrar al cuarto oscuro cuando aún estaba siendo ocupado por una mujer.

Fue la última de los cinco candidatos a presidente en introducir su sobre en la urna: antes ya lo habían hecho Myriam Bregman, Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: «Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa».

Tras emitir su voto, Bullrich regresa a su domicilio, y hacia las 20 irá hacia Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales.

