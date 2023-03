Voracidad recaudatoria: Gobierno de Corrientes aplica otro descuento salarial a estatales sin aviso oficial

Desde noviembre de 2022 todos los empleados públicos que son adjudicatarios de viviendas de INVICO, la cuota mensual es debitada automáticamente de sus salarios. A pesar que las normativas bancarias lo prohíben –son cuentas sueldo- el gobernador avanzó con un decreto. Con este mecanismo el ente autárquico –manejado por el mandatario- recauda $80 millones mensuales. Como ocurrió con los descuentos a jubilados y pensionados en el plus salarial, no hubo aviso oficial sobre una medida de impacto directo en el bolsillo del estatal correntino.

El Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) debita de manera automática todos los meses la cuota por vivienda adjudicada. Lo hace desde noviembre pasado: de manera directa y “compulsiva” explicaron fuentes del organismo autárquico provincial. Es porque las normativas financieras y bancarias nacionales prohíben el débito automático compulsivo sin permiso previo del titular de la caja de ahorro, cuenta sueldos.

En este caso, es todo el universo de estatales en la provincia que tengan una casa de INVICO, el Gobierno le descuenta directamente de sus salarios. El mismo empleador – el Estado- se cobra la cuota de la vivienda. Este mecanismo también se aplica con el denominado recupero de cuotas, cobro a morosos.

Lo recaudado mensualmente con este sistema se estipula en unos $80 millones por parte del INVICO.

A pesar de las reglamentaciones nacionales el ente autárquico manejado por el Poder Ejecutivo –está intervenido- la administración local avanzó con el mecanismo de descuento por medio del Decreto 2210 del pasado 1 de agosto de 2022, firmado por el gobernador de la provincia.

Ese decreto aprueba la Resolución N° 978 del INVICO fechada el 8 de julio de 2022 donde solicita, justamente crear y aplicar el débito automático para el cobro mensual de cuotas y también para recupero de cuotas (morosos). En el artículo 3 de esa resolución es puntual lo que pide al Poder Ejecutivo el organismo de vivienda en la provincia. “ESTABLECER, prioridad y preferencia al CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO CUOTA IN.VI.CO. AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA Y DE ENTES

AUTÁRQUICOS, respecto de cualquier acreedor a realizarse mediante débito en cuenta sueldo del obligado al pago, exceptuándose las correspondientes a descuentos de ley, retenciones alimentarias, orden judicial, y/o cualquier otro débito que pudiera corresponder por cuestiones debidamente acreditadas”.

A su vez en el artículo 2 del Decreto 2210 que además de la firma del gobernador lleva la rúbrica de los ministros de Hacienda y de Obras Públicas de la provincia, se “invita al Poder Legislativo, Poder Judicial y Municipios de toda la provincia, adherirse al sistema de débito automático establecido en la Resolución INVICO N° 978 del 8 de julio de 2022”. (VER PDF APARTE)

Lo más contradictorio es que en el propio sitio web del INVICO, se explica cómo es el mecanismo para adherirse al débito automático y detalla los pasos, donde el o la interesada debe concurrir de manera personal para hacer el trámite siendo el titular de la cuenta que será debitada automáticamente. https://www.invico.gov.ar/GuiaTramites/GuiaTramites/TramiteDetalle/12

Descuentos sin avisos

La semana pasada el Gobierno de la provincia también aplicó una poda al salario de los estatales provinciales, puntualmente de jubilados y pensionados municipales quienes empezaron a cobrar con descuentos del Plus salarial.

El mismo plus salarial cuyo objetivo es que los estatales tenga dinero en efectivo en sus bolsillos, empezó a sentir la guadaña oficial: de $27.650 monto que pasó a tener luego del último aumento dado el pasado 7 de marzo, más de 2 mil pasivos en toda la provincia cobraron solamente $20 mil.

Como en el INVICO, pero el Instituto de Previsión Social (IPS), con una resolución dictaminó que los haberes jubilatorios no cobren la totalidad del Plus. La amañada explicación fue que se les descontaba a pasivos que no habían aportado durante sus años de activos al Plus.

Fue tanto el descontento social que el gobernador dijo durante un recorrido oficial en Bella Vista que esos descuentos quedaron sin efecto, pero no explicó por qué se tomó esa medida. Si fue una directiva de él o lo hizo de manera autónoma el IPS con afán recaudatorio en un año electoral.

Para el caso del INVICO, el débito automático a los salarios estatales el gobernador firmó un decreto, indica que sí está al tanto de una nueva poda directa los bolsillos de empleados públicos

