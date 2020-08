Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo

La periodista ingirió una sustancia no recomendada por la ANMAT y a la cual se le adjudica supuestos beneficios para la lucha contra el coronavirus.

Mientras recibe críticas en las redes por mensajes que son interpretados por muchas personas como críticas hacia el aislamiento, y apenas un día después de no haber respetado el distanciamiento social en su programa, Viviana Canosa tuvo otro polémico momento al tomar dióxido de cloro en vivo.

Luego de un corte publicitario, la periodista volvió a la pantalla de El Nueve para un breve y último bloque de Nada Personal en el que saludó a sus espectadores y leyó una frase para llevarlos a la reflexión.

“Esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, ponémela a pleno que la quiero leer: ‘Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo’”, leyó la presentadora de televisión y radio.

Antes de decir adiós, Viviana Canosa agarró una botella y dijo una cosa más. “Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS”, indicó la conductora al final de su emisión del miércoles, y segundos antes de un trago largo.

“Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, sostuvo la ex panelista de Intrusos en el espectáculo, para luego hacer un gesto positivo mirando a cámara y guiñando un ojo.

El químico que ingirió Viviana ha tomado popularidad a raíz de la viralización de videos en los que un supuesto científico alemán lo recomienda para combatir el coronavirus Covid-19, y es un derivado del clorito de sodio, que desde hace años es promocionado como una “solución mineral milagrosa”, obviamente con fines comerciales.

Sin embargo, no está comprobado que el CDS sea efectivo para combatir el virus pandémico, e incluso la ANMAT indica que los productos que se promocionan con esta composición no están autorizados como medicamentos o suplementos dietarios, y que tampoco hay estudios que demuestren su eficacia.

El accionar de la figura de El Nueve tuvo lugar horas después de haber hecho un comentario que generó bastante controversia en Twitter. “No COVID… ¡sí a la CoVida! Vivir en comunidad… sin miedo, con amor y en responsabilidad. No somos títeres; somos un pueblo maduro y responsable. #Despertar #Libertad”, había redactado Canosa en su cuenta.