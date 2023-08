Virginia Gallardo apuntó contra Lotocki: «Padezco dolores todos los días»

«Siento que las balas pegan cerca, me angustia. No quiero llevar preocupación, pero mis lágrimas tienen que ver con la impotencia y la bronca que yo siento por todo esto. La Justicia no sé qué está esperando, sinceramente», dijo la panelista en el programa ‘Socios del Espectáculo’, en referencia al fallecimiento de Caprarola.

Más allá de que no puede nombrar a Lotocki por cuestiones legales, Virginia Gallardo explicó el sufrimiento que vive a diario por las operaciones que le realizó el médico cirujano. «Hoy les decía a ustedes que me disfruten mientras esté acá, pero fue una humorada dentro mi mal, porque yo sufro lo mismo que sufría Mariano. Lo hablamos muchas veces, son dolores permanentes», afirmó en medio de las lágrimas.

«Para que se entienda, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar. Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso», detalló la modelo y actriz.

Además, Virginia Gallardo admitió que no sabía «cuál era el estado» de Caprarola», aunque sí estaba al tanto de que padecían «lo mismo». Y agregó en ese sentido: «Yo sufro dolores todos los días de mi vida y si algo descubrí en pandemia, que tuve que hacer una pausa obligada, es que si me quedo quieta no me duele nada. Es como si quedarme quieta me salvara la vida. Es increíble que la Justicia no haga nada».

Qué se sabe sobre la muerte de Mariano Caprarola

El productor de moda falleció el último jueves a los 49 años. Se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, donde había sido sometido a una cirugía programada. Claro que, según relatos que él había hecho públicos anteriormente, sufría distintos trastornos de salud que identificaba como surgidos posteriormente a una intervención estética en 2010 con el doctor Lotocki, el mismo que operó a Silvina Luna.

Según el periodista especializado en espectáculos, Ángel De Brito, Caprarola se encontraba internado por controles de una afección renal, resultante de la intervención de Lotocki, y «murió de un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco”.

Caprarola se había internado el lunes pasado para extirpar unos cálculos renales pero sufrió una descompensación.

En julio de este año, tras las complicaciones de salud que sufrió Silvina Luna, Caprarola habló de su mala experiencia y las consecuencias que venía padeciendo a lo largo de los años fruto de la cirugía que le había realizado Lotocki.