Virasoro: La Justicia liberó a la ex directora de los hogares de menores, acusada de abusos

El beneficio de la libertad tiene ciertas restricciones, informaron fuentes judiciales.

La Cámara de Revisión de Corrientes le otorgó este jueves la libertad a la ex coordinadora de los hogares de menores Rincón de Luz y María de Nazareth de la localidad de Gobernador Virasoro, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Sonia Prystupczuk quien cumplía prisión domiciliariacon pulsera electrónica acusada de abusos y maltratos.

El Tribunal de Revisión hizo lugar al planteo de la jueza de la causa Silvia Benítez.

Entre los fundamentos del fallo se destaca quela acusada no puede permanecer más de un año privada de su libertad sin tener una sentencia firme. Y como se agotó la instancia de investigación y ya no hay pruebas que reproducir no implica un riesgo o entorpecimiento en la pesquisa.

Detuvieron al acusado de abuso sexual en Virasoro

COMPARTIR