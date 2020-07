Viral: El Papa Francisco saludó a los jugadores de fútbol de la Selección de Talla Baja

View this post on Instagram

El 8 de abril pasado, el Papa Francisco había invitado a la Selección Argentina de Futbol Talla Baja a su casa de Santa Marta en el Vaticano. Una alegría enorme embargaba los corazones de los jugadores argentinos, a quienes la AFA brindaba los pasajes como apoyo. Iban a ser acompañados también por la Selección de Futbol TB de Estados Unidos, en el marco de un torneo triangular a jugarse en España, en esos días, organizado por la Asociación Crecer Murcia y como presentación al mundo de la Selección Española de Futbol TB. Esta categoría alternativa de futbol viene dando mucho que hablar, con sus numerosas apariciones en diferentes torneos en varios países del mundo, siendo Argentina el inicio de un arduo trabajo para ser reconocidos. Fue en 2018 sede de la Primera Copa América TB y se prepara para ser sede del Primer Mundial de Futbol TB en febrero 2021, (aunque esta fecha continúa en estudio). En 2019 Argentina llevó a cabo también el primer torneo nacional denominado Copa Argentina, donde 16 provincias participaron, todo esto parte de una lucha que busca dejar atrás la discriminación, la burla histórica y la mirada que duele. Facundo Rojas, presidente de la Asociación Civil Talla Baja de Argentina y de la Federación Internacional de Futbol Talla Baja (FIFTB), gestionó junto al Padre Julián Zini y al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina , Monseñor Ojea, todas las acciones posibles para lograr el encuentro que la pandemia postergó. El Papa Francisco, también estaba deseoso de recibir a estos jugadores pero en vista de un panorama incierto por la enfermedad que azota al mundo, quiso acompañarlos a través de un cálido mensaje de estímulo, agradecimiento y transmisión de los valores con que debe regirse la actividad de estos jóvenes valientes, solidarios y luchadores en un mundo que no siempre les da ventaja. El Papa sorprendió felizmente a la comunidad de personas pequeñas o talla baja, con el siguiente mensaje: “A los integrantes de la Selección Argentina de jugadores de futbol de talla baja y sus compañeros de América Latina. Nos teníamos que haber encontrado estos días, pero no hay viajes por la pandemia… Así que nos saludamos de lejos…