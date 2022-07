Violencia de género: Funcionario municipal de Itatí atacó a golpes a su ex pareja

La víctima y el acusado están separados hace 11 años. El ataque causó el repudio de la comunidad. Ya tiene denuncias por violencia de género.

El Jefe de la Dirección de Tránsito Municipal de la localidad de Itatí, fue denunciado ayer por el brutal ataque perpetrado contra su ex pareja, a la que tiró de un piedrazo de la moto en la que se desplazaba y luego atacó a patadas en el piso. El hecho quedó registrado en un video que luego se hizo viral. «Me intentó matar de un piedrazo y como no pudo, cuando caí me atacó a patadas y piñas en el piso», relató a diario época Florencia Torres, su expareja.

El hecho sucedió en la madrugada de ayer, cuando la joven itateña volvía junto a una amiga a bordo de una motocicleta. Habían ido a celebrar el Día del Amigo en una fiesta, cuando llegaron a la zona conocida como «El Muelle» y allí fueron interceptadas por Mario de Jesús Rodríguez y su actual pareja. A partir de allí, todo se transformó en violencia extrema. «No dijo absolutamente nada, sólo tomó una piedra grande del piso y la arrojó hacia la motocicleta. Como no pudo lastimarme, el objeto golpeó la moto y nos desestabilizó. Mi amiga manejaba y yo iba de acompañante. Las dos caímos al piso y allí mismo comenzaron los golpes y patadas. Me pateó en la cabeza, las costillas y me pisaba el abdomen», relató todavía dolorida la mujer.

Florencia atribuye el ataque al tardío inicio de juicio de divorcio entre ambos. «Llevamos 11 años separados, pero recién ahora comenzó el juicio y esto al parecer lo desacomodó emocionalmente. El ya tiene otras denuncias por violencia de género. De hecho, fue el motivo por el que nos separamos hace muchos años; aunque nunca pensé que iba a llegar a semejante ataque», sostuvo.

Ayer por la tarde, la viceintendenta de Itatí, Any Leiva, y funcionarios del área de violencia de género del Municipio, le brindaron contención a la joven quien quedó con secuelas del brutal ataque. En las próximas horas, se definiría, no sólo la situación judicial y posible detención de Rodríguez, sino también su continuidad como empleado de la Comuna. La comisaría local continúa con la investigación del caso.

Itatí 2022: cuántas atenciones de salud se realizaron y cuáles fueron las más comunes

COMPARTIR