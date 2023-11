Villarruel busca cerrar el Espacio de la Memoria ex Esma

«Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo».

En línea con su posicionamiento respecto a las políticas de Derechos Humanos implementadas en el país desde el retorno a la democracia, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, expresó una polémica frase sobre el espacio donde se erige el Museo Sitio de Memoria Esma. «Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino», sostuvo en alusión al predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio más grande de la última dictadura y que fue declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco.

«Un predio como el de la Esma, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas», sostuvo la compañera de fórmula de Javier Milei en alusión al espacio ubicado en avenida del Libertador 8151.

Durante una entrevista que le concedió a la señal televisiva TN, la diputada -quien a principios de septiembre organizó un «homenaje a las víctimas de los ataques perpetrados por Montoneros, el ERP y otras organizaciones durante los años 70- volvió sobre el tema, cuestionó los aportes estatales destinados a las víctimas del período iniciado a partir del golpe de Estado de 1976 y consideró que «el área de Derechos Humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, e indemnizaciones». «Tengo una idea bastante peculiar. Si tuviera que proponer algo específico en esa área, sería una auditoria porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos: acá hubo víctimas pero no son todas las víctimas que hay. Me gustaría que se sumen las víctimas que faltan», expresó. En esa sintonía, insistió en que «hay víctimas que dicen haber sido agredidos por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó». «Pero esas personas no son víctimas, entonces, no pueden cobrar indemnización y sin embargo ha pasado», completó.

