VIDEOS: Así se recibió el Año Nuevo en varias partes del mundo

Varios países del mundo ya celebraron la llegada de 2020, como los 300 mil habitantes de Kiribati y Samoa, ubicados en el Pacífico sur, que fueron los primeros en celebrar Año Nuevo. A ellos les siguieron los que viven en la isla de Chatham, Nueva Zelanda.

Watch: Dubai celebrates the beginning of the New Year with fireworks coming out of the world’s tallest building, Burj Khalifa. pic.twitter.com/PngVa9bnhM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 31, 2019

Happy New Year from Thailand everyone!!! Let's see the fireworks

🎊🎉🎉🎉✨❤️ pic.twitter.com/1BAcm8Z1jA — ToxicCat6 (@ToxicCat6) December 31, 2019

HAPPY NEW YEAR FROM THE MANILA CONTROL TOWER WHERE WE HAVE A 360 DEGREE VIEW OF THE FIREWORKS DISPLAY AROUND THE METRO! #happynewyear2020 #Welcome2020 #NewYearsEve pic.twitter.com/wOS8B42tBY — Tango India 🏳️‍🌈 (@raphaelortuoste) December 31, 2019

Los demás neozelandeces y la población de Fiyi y Tonga lo festejaron un poco mas tarde.

Happy New Year! Fireworks from Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia. #vm2020 pic.twitter.com/rZP6g7J0sw — Shamin Naweshad (@Shamin_Naweshad) December 31, 2019

En el caso puntual de Nueva Zelanda, se festejó la llegada del nuevo año con fuegos artificiales, espectáculos de láser y música en la capital y en Auckland, la ciudad más poblada del país, donde el Año Nuevo junta a miles de personas en el emblemático Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura.

Por su parte, Australia canceló los espectáculos pirotécnicos en Sidney y otras ciudades a raíz de los incendios forestales que afectan principalmente al sureste del país.