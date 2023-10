Video: La entrevista viral de Javier Milei con el «murmullo» detrás de cámara

En diálogo con Esteban Trebucq en A24, el candidato presidencial se quejó del ruido del set y cruzó a un camarógrafo. Las expresiones más curiosas y los mensajes en redes sociales.

Son días agitados para Javier Milei: parece que hubiera pasado un año, pero apenas nos separan cinco días de las elecciones generales 2023. En los comicios del domingo 22 de octubre, La Libertad Avanza logró un 30% de los votos, quedó en el segundo lugar a nivel nacional y pudo entrar en el balotaje del 19 de noviembre, que disputará con Sergio Massa.

Con ese ruido de fondo, el candidato de La Libertad Avanza se vio obligado a dar un giro de 180 (o 540) grados en su discurso y descartar las frases que más polémica habían desatado en campaña sobre los temas más diversos. Se retractó en planteos como los vouchers educativos, la libre portación de armas, o la venta de órganos y de niños, pero también se moderó sobre la dolarización y el cierre del Banco Central.

La incomodidad que le provocó ese cambio de discurso quedó en evidencia en la noche de este jueves 26 de octubre, cuando brindó una entrevista a Esteban Trebucq en La cruel verdad (A24). Más allá de su buena relación con el periodista, Milei se mostró complicado ante ciertas preguntas, exhibió algunos tics faciales y llamó la atención en redes sociales por sus reacciones ante los ruidos propios de un estudio de televisión.

«¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita», reclamó el economista, molesto por la situación del set.

Milei luego agregó: «No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando».

