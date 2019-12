Vidal y Sacco van a recibir el Año Nuevo juntos en una escapada romántica a París

La ex gobernadora bonaerense y el periodista emprenden su primer viaje juntos como pareja. Pasarán primero por Francia y luego irán a Londres.

Vida normal. Así de sencillo fue lo que se plantearon Enrique “Quique” Sacco y María Eugenia Vidal al comenzar su relación. Los dos venían de procesos difíciles en sus vidas y si empezaban a salir, como finalmente terminó ocurriendo, querían disfrutar en tranquilidad. “Hubo mucho dolor y muchas cargas en sus vidas así que es una especie de contención que la vida les permita estar en paz y compartiendo momentos entre ellos y con los chicos que son prioridad para ambos”, explicaron a PERFIL allegados a la pareja.

Todo inició a principios de agosto, cuando el periodista y la por entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires se vieron por primera vez en el programa de Mirtha Legrand. Hasta ese momento nunca se habían cruzado personalmente pero los intercambios que tuvieron ese día fueron suficientes para que él pidiera su contacto y, de a poco, comenzara a mandarle mensajes. Primero para presentarse, luego para saludarla por su cumpleaños y por el Día de la Madre, y finalmente para invitarla a cenar. “Siempre fueron mensajes muy educados y respetuosos que les permitió conocerse de a poco porque no tenían mucho tiempo. Justo era momento de campaña y elecciones”, recuerda una persona que conoce la relación casi desde su comienzo.

Tres meses después de ese primer encuentro en lo de la Chiqui tuvieron la “primera cita”. Imposible de ocultar totalmente por el nivel de exposición mediática que tienen ambos, a la semana ya se rumoreaba que estaban juntos. Sacco lo desmintió de inmediato no para impedir que se diera a conocer sino porque había amigos y familiares a los que todavía no les había contado. Quienes conocen al periodista aseguran que es una persona que prefiere hablar con sus allegados de estos temas de manera personal y no por Whatsapp o a través de los medios.

Los que sí estaban al tanto y fueron los primeros en saberlo fueron sus respectivos hijos. “De hecho, fueron ellos los que pidieron que si realmente iban a empezar una relación, la hicieran pública porque iba a ser imposible ocultarla por mucho tiempo y sostener algo así es difícil”, cuentan a PERFIL. Ya con más tiempo juntos Vidal y Sacco empezaron a hacer salidas como la cena que compartieron con Carolina Stanley y su esposo, Federico Salvai, el domingo pasado y en la que fueron fotografiados por primera vez. “Es lo que quieren los dos. Disfrutan de salir con amigos, de ir al cine, al teatro o a comer. En fin, una vida social normal como la de cualquier persona”, aseguran en su entorno.

Vacaciones. El próximo paso para la pareja es un viaje a Europa que el periodista tenía previsto desde hace varios meses. Cuando empezaron a hablar sobre cómo iban a pasar las fiestas ambos coincidieron en que Navidad estaba destinada a la familia y a sus hijos. Pero Año Nuevo era distinto, así que la ex gobernadora le comentó que se iba a un campo con varios amigos y lo invitó a ir con ellos si quería. El le explicó que ya tenía los pasajes y, sin perder el tiempo, le consultó si no quería acompañarlo y ella aceptó. Es así como a principios de enero viajarán primero a París y luego a Londres en el que será un viaje de disfrute pero también de descanso ya que los dos vienen de muchos meses intensos de trabajo.

Una vez que regresen a la Argentina continuarán con la relación y con sus respectivos trabajos. Por el lado del periodista seguirá ligado a la Superliga, donde se encuentra cómodo y feliz. Si bien tuvo varias ofertas, entre las que se incluyen una periodística en el exterior, otra relacionada con la política en el fútbol y una tercera para conducir un noticiero de actualidad, por el momento no dejará su puesto actual.

Para Vidal la situación es un poco más incierta. Ya sin un cargo definido como funcionaria, está decidiendo cómo continuará con su carrera política. Mientras tanto, pasa todo el tiempo posible con sus hijos, a quienes durante las últimas semanas acompañó en los actos de fin de curso de cada uno. También aprovechan y van con ella a diferentes eventos que tiene, como sucedió el viernes por la noche, cuando asistió junto a sus dos hijas al cumpleaños de Fabián Perechodnik, con quien trabajó y mantiene una buena relación.

Inesperado. Algo que llamó mucho la atención tanto a Sacco como a Vidal fue la cantidad de mensajes positivos y de felicitaciones que recibieron al revelarse que estaban juntos. No solo de sus familiares y amigos, sino también de desconocidos que a través de las redes sociales les hicieron llegar decenas de buenos deseos.

“Hubo como una gran repercusión de alegría y de mensajes de apoyo siempre con mucho respeto y amor. Fue algo muy bueno para ellos y lo recibieron con alegría”, señaló a PERFIL un allegado a la pareja.